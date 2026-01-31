Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації

Мер Харкова вважає, що мобілізація має бути справедливою і не перетворюватися на силові конфлікти

Найдорожче, що є у держави – це довіра громадян. Саме вона визначає нашу стійкість. Голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов наголошує: забезпечення прав громадян під час мобілізації залишається одним із основних запитів суспільства.

Він вважає, що мобілізація має бути справедливою і не перетворюватися на силові конфлікти, які постійно використовує ворог для того, щоб підірвати довіру, послабити наш дух, зламати волю до спротиву.

«Дуже важливо, щоб мобілізація проходила справедливо, без порушень, не перетворювалась на публічні конфлікти між громадянами і ТЦК. На жаль, такі випадки все ще мають місце», – заявив Терехов.

Ігор Терехов прокоментував нещодавній випадок, коли мережею розходились резонансні кадри силової мобілізації чоловіка у харківському метрополітені. На відео люди у військовій формі за руки і ноги буквально виносять людину із приміщення: «Переконаний, що таких випадків ні у нашому місті, ні в нашій державі бути не повинно».

Очільник Асоціації закликав Міністерство оборони до конкретних кроків для забезпечення прозорості процесу мобілізації:

«Закликаю керівництво Міністерства оборони приділити максимальну увагу питанню забезпечення прав громадян. Розбиратись у кожному резонансному епізоді. Забезпечити носіння боді-камер співробітниками ТЦК і надавати суспільству вичерпну інформацію щодо кожного інциденту. Ми захищаємо від агресора не лише нашу землю, але і демократичні цінності, де людина та її права є найвищим пріоритетом. Дотримання Конституції – це те, що відрізняє нас від автократії ворога. Мусимо пам’ятати, що Конституція України проголошує людину, права, її життя і здоров’я, найвищою цінністю. Саме це ми захищаємо і відстоюємо. Цим ми відрізняємось від автократій. І у відповідності з цими конституційними приписами маємо діяти», – підсумував Ігор Терехов.