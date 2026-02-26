Зустріч Зеленського з Путіним. Кремль знову дав задню

Прессекретар Путіна заявив, що поки не бачить з боку Києва реальних намірів для саміту президентів України та Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч лідерів США, України та Росії має сенс лише у разі готовності сторін фіналізувати домовленості, пише «Главком».

«Трьом президентам варто зустрічатися тільки якщо фіналізувати домовленості або, як кажуть американці, угоду. Ось це, напевно, дійсно так», – сказав він в інтерв’ю російському пропагандисту.

Пєсков також висловив сумнів щодо можливості переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

«Що стосується перспектив організації зустрічі президента Росії і Зеленського, то давайте згадаємо його заяви за останній тиждень. На що Україна ніколи не погодиться, на що вона не піде, що вона має намір робити далі. Їх навіть не треба аналізувати, достатньо просто згадати і поставити питання: чи є сенс на найвищому рівні, якщо Київ зберігає таку позицію», – додав Пєсков.

Варто зазначити, що посланець Трампа Стів Віткофф повідомляв, що американський президент може долучитись до саміту лідерів лише після зустрічі Зеленського з Путіним. Також він повідомляв, що саме саміт лідерів України та Росії має вирішити два ключові питання на шляху закінчення війни.

До слова, Зеленський провів 25 лютого телефонну розмову з Дональдом Трампом. Йшлося про мирні переговори для врегулювання російсько-української війни. Підсумовуючи результати розмови з Трампом, глава держави заінтригував заявою про потенційні переговори на рівні лідерів.