Контрнаступ можливий, але не за зразком 2022 року – командир ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Контрнаступ можливий, але не за зразком 2022 року – командир ЗСУ
Кирило Верес наголосив, що ключовим завданням для українських Сил оборони є перенесення ураження вглиб оборони противника
фото: скріншот із відео

Реалістичним сценарієм є поступове відтиснення противника та створення так званої кілзони

Україна має потенціал для проведення контрнаступальних дій, однак вони не будуть масштабними, як у 2022 році, а матимуть обмежений і поступовий характер. Як інформує «Главком», таку думку висловив Герой України, командир 20-ї бригади безпілотних систем К2 Кирило Верес під час інтерв’ю на «Радіо Хартія».

За словами командира, реалістичним сценарієм є поступове відтиснення противника та створення так званої кілзони – зони ураження – на глибину до 15-20 кілометрів.

«У контрнаступ на сотні кілометрів я не вірю. А от у поступове відкидання ворога й розширення зони ураження – так, у це вірю», – зазначив він.

Кирило Верес наголосив, що ключовим завданням для українських Сил оборони є перенесення ураження вглиб оборони противника. Водночас реалізація цього завдання ускладнюється необхідністю одночасно підтримувати піхотні підрозділи вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

«Ми не можемо залишити піхоту без підтримки навіть на кілька місяців, щоб повністю зосередитися на глибинному ураженні. Це створює додаткові ризики на фронті», – пояснив військовий.

Командир також підкреслив, що сучасна війна вимагає значних людських і фінансових ресурсів, а ефективність дій безпосередньо залежить від технологій, зокрема безпілотних систем, та здатності командирів швидко адаптуватися до змін на полі бою.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що минулого року Сили оборони провели три наступальні операції, дві з яких – на території РФ. 

Також Україна планує нові наступальні операції, оскільки виключно обороною здобути перемогу неможливо.

війна Герой України Україна контрнаступ

