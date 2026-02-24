Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу. Згадаймо Миколу Літовченка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу. Згадаймо Миколу Літовченка
У 2025 році Микола Літовченко приєднався до лав ЗСУ
колаж: glavcom.ua

У 16-річному віці Микола Літовченко завоював дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WPKA серед юніорів в Афінах  

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Літовченка.

5 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на лиманському напрямку Донецької області загинув український захисник Микола Літовченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Олександра Маркушина.

Микола Літовченко народився 18 серпня 1997 року в Сіверськодонецьку (Сєвєродонецьк) Луганської області. З 2008 по 2013 рік він професійно займався спортом – тренувався у Східноукраїнській філії Всесвітньої школи гун-фу «Дракон і Тигр» під керівництвом тренера Дениса Чучина та наставництвом Андрія Сербіна.

У 16-річному віці Микола завоював дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WPKA серед юніорів в Афінах та отримав звання майстра спорту.

У 16-річному віці Микола Літовченко завоював дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WPKA серед юніорів в Афінах та отримав звання майстра спорту
У 16-річному віці Микола Літовченко завоював дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WPKA серед юніорів в Афінах та отримав звання майстра спорту
фото: Олександр Маркушин

Три роки тому Микола разом із родиною переїхав до Ірпеня.

У 2025 році приєднався до лав ЗСУ. Служив оператором БПЛА у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді у складі Десантно-штурмових військ.

У 2025 році Микола Літовченко приєднався до лав ЗСУ
У 2025 році Микола Літовченко приєднався до лав ЗСУ
фото: Олександр Маркушин

5 лютого під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку Донецької області український захисник загинув.

«Він був добрий, веселий і щирий. Любив готувати і мав серед побратимів позивний "ПОВАР". 22 лютого якраз мали відзначати нашу шосту річницю, як ми разом», – згадує коханого чоловіка дружина Наталія.

Прощання з воїном відбулося 17 лютого у Храмі Святителя Миколая (вул. Садова, 59). Поховання праху на Ірпінському кладовищи буде призначене окремо, після кремації.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ISW вважають, що Росія намагається знизити потужності України
ISW розкрив план Кремля щодо знищення української енергомережі
25 сiчня, 12:40
БПЛА БМ-35 здатен літати на відстані до 500 км
До Дніпра долетів російський дрон, керований через Starlink (фото)
26 сiчня, 15:51
Президент Еммануель Макрон та його радник Еммануель Бонн
Зеленський пояснив, навіщо Макрон відправив свого посланця до Путіна
7 лютого, 12:43
Дрони Служби безпеки атакували Ухтинський НПЗ
Новий рекорд дальності: українські дрони поцілили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону
12 лютого, 14:25
Костенко наголосив, що дрони мають всі збиватися при перетині українського кордону
Нардеп Костенко заявив, що Україна має організувати знищення «шахедів» ще на кордоні
23 сiчня, 12:16
Фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті
РФ вдарила по об'єкту «Нафтогазу»
27 сiчня, 15:09
Наприкінці січня НАБУ викликало на допит Ростислава Шурму
Люди Шурми просили захисту від НАБУ… у злочинної «групи Міндіча». Слідство натрапило на важливий документ
31 сiчня, 12:00
Нині триває 1439-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року
1 лютого, 08:13
Українська розвідка зафіксувала відключення Starlink у військах РФ
Після відключення Starlink окупанти втратили стабільний зв’язок – ГУР
17 лютого, 16:15

Суспільство

На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу. Згадаймо Миколу Літовченка
На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу. Згадаймо Миколу Літовченка
Четверті роковини великої війни. Як змінилася демографічна ситуація в Україні
Четверті роковини великої війни. Як змінилася демографічна ситуація в Україні
В Україні мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 24 лютого 2026
В Україні мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 24 лютого 2026
Моторошна аварія на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
Моторошна аварія на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 24 лютого
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 24 лютого
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua