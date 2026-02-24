На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу. Згадаймо Миколу Літовченка

У 2025 році Микола Літовченко приєднався до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Літовченка.

5 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на лиманському напрямку Донецької області загинув український захисник Микола Літовченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Олександра Маркушина.

Микола Літовченко народився 18 серпня 1997 року в Сіверськодонецьку (Сєвєродонецьк) Луганської області. З 2008 по 2013 рік він професійно займався спортом – тренувався у Східноукраїнській філії Всесвітньої школи гун-фу «Дракон і Тигр» під керівництвом тренера Дениса Чучина та наставництвом Андрія Сербіна.

У 16-річному віці Микола завоював дві золоті медалі на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WPKA серед юніорів в Афінах та отримав звання майстра спорту.

Три роки тому Микола разом із родиною переїхав до Ірпеня.

У 2025 році приєднався до лав ЗСУ. Служив оператором БПЛА у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді у складі Десантно-штурмових військ.

5 лютого під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку Донецької області український захисник загинув.

«Він був добрий, веселий і щирий. Любив готувати і мав серед побратимів позивний "ПОВАР". 22 лютого якраз мали відзначати нашу шосту річницю, як ми разом», – згадує коханого чоловіка дружина Наталія.

Прощання з воїном відбулося 17 лютого у Храмі Святителя Миколая (вул. Садова, 59). Поховання праху на Ірпінському кладовищи буде призначене окремо, після кремації.

