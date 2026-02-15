Головна Країна Політика
Зеленський підбив підсумки «Берлінського формату» в Мюнхені

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Рекордний пакет допомоги від європейських лідерів очікується до 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані про масштаби російського терору за другий тиждень лютого та анонсував отримання пакетів енергетичної та військової допомоги. За словами глави держави, домовленості, досягнуті з лідерами «Берлінського формату», мають бути реалізовані до річниці повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За даними Президента, інтенсивність ворожих атак у лютому залишається на критично високому рівні.

«Кожного дня триває відновлення в наших містах та громадах після російських ударів. Лише за цей тиждень лютого вони випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Сьогодні під ударом ворога була Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина», – зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що агресор не полишає спроб спричинити блекаут. Росіяни навмисно комбінують балістику, крилаті ракети та дрони, щоб перевантажити ППО та одночасно вразити різні ланки енергосистеми.

«Як і раніше, головна ціль цих ударів – енергетика. Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції, мережу. Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз», – розповів Зеленський.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський провів результативні переговори з лідерами «Берлінського формату» (Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща та інші ключові партнери).

«У Мюнхені ми домовилися з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно. ППО потрібне Україні на кожен день, щоб позбавити Росію важелів терору. Дякую всім, хто допомагає», – повідомив президент.

Нагадаємо, аналізуючи виступ держсекретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції 2026 року, колумніст Bloomberg Марк Чемпіон застерігає європейських лідерів від надмірного оптимізму.

Хоча форма виступу Рубіо була значно м’якшою за агресивну риторику Джей Ді Венса минулого року, зміст залишився ідентичним: адміністрація Трампа розглядає Європу як простір слабкості та вимагає її повної перебудови за лекалами MAGA.

Як відомо, напередодні важливих тристоронніх зустрічей у Женеві Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. 

Глава держави підкреслив, що Україна очікує від майбутніх дипломатичних раундів реальних результатів.

До слова, президент США Дональд Трамп посилив тиск на українське керівництво, закликавши Володимира Зеленського не зволікати з укладанням мирної угоди з Росією. За словами американського лідера, вікно можливостей для переговорів нібито може закритися, якщо Київ не піде на поступки найближчим часом. Зокрема, Трамп знову натякнув на необхідність територіальних компромісів щодо Донбасу та проведення виборів в Україні вже цієї весни. 

Теги: Володимир Зеленський Україна війна Мюнхенська конференція з безпеки

