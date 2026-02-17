Зеленський назвав ім'я російського делегата, який може зірвати переговори

Володимир Мединський, як і диктатор Путін, схильний до дискусій про «історичні причини» війни, що можуть затягувати переговори

Президент Володимир Зеленський вважає, що зміна керівника російської делегації може ускладнити переговори та затягнути їх у часі. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, пише «Главком».

За словами президента, існує ризик, що перемовини перетворяться на формальний процес без реальних рішень або навіть повернуться на стартові позиції, що дасть Росії додатковий час для дій на полі бою.

Зеленський зазначив, що очільник російської делегації Володимир Мединський, як і диктатор Путін, схильний до дискусій про «історичні причини» війни, тоді як Україна зацікавлена в практичних результатах.

Водночас він підкреслив, що військовий напрям переговорів виявився більш результативним. Сторони попередньо погодили механізм моніторингу можливого припинення вогню під егідою США із використанням безпілотників. Україна наполягає на залученні до процесу європейських держав, однак Росія виступає проти їхньої участі.

Варто зазначити, що призначення Мединського є суттєвою зміною у складі російської групи. Під час попередніх консультацій, які проходили в січні та на початку лютого 2026 року в Абу-Дабі, сторону РФ представляли переважно кадрові військові та співробітники спецслужб.

Повернення ж політичного радника, який брав участь у переговорах 2022 та 2025 років, може свідчити про зміну акцентів у позиції Москви.

Як повідомлялось, у вівторок, 17 лютого 2026 року, у Женеві стартував критично важливий дводенний раунд мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва США.

Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».