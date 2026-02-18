Головна Країна Політика
Зеленський розповів, скільки грошей цьогоріч надійшло на закупівлю американської зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський розповів, скільки грошей цьогоріч надійшло на закупівлю американської зброї
Глава держави наголосив, що Purl залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО
фото: Офіс президента

Від початку 2026 року партнери України в межах програми Purl внесли $584 млн

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року внески до Purl вже склали $584 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Вдячний усім, хто робить внесок у Purl. У 2026 році ми вже маємо фінансові внески від Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Ісландії та Латвії на загальну суму $584 млн», – написав він.

Глава держави наголосив, що загальна потреба для Purl у 2026 році становить $15 млрд. За словами Зеленського, це допоможе позбавити Росію інструменту повітряного терору. «І ми закликаємо всіх, хто зацікавлений у безпеці, приєднуватися і розширювати свої внески в програму Purl», – сказав президент.

Зеленський зауважив, що Росія продовжує спроби зруйнувати критичну інфраструктуру України, і Purl залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО, які найефективніше протидіють російській балістиці. Зокрема, це дає можливість захищати українську енергосистему під час зимових холодів.

Purl (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО.

Ініціатива дозволяє країнам НАТО координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами. Це дозволяє значно скоротити час від визначення потреб до отримання готового озброєння на фронті.

Нагадаємо, загальна сума внесків за ініціативою Purl у 2025 році становила $4,3 млрд. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найефективнішим інструментом тиску на Росію є безперервне постачання озброєнь Україні та збереження суворих економічних санкцій.

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Німеччина, Нідерланди та Норвегія закупили найбільшу кількість американської зброї для України за програмою Purl. 

