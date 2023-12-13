Частина депутатів хочуть скласти мандати. Це хороший знак

Внутрішні трансформації не менш важливі, ніж наша зовнішня обороноздатність

Є шанс, що на наступних виборах до парламенту піде менше людей, які сприймають законодавство як супутню, а не основну, сферу діяльності. Та й просто – менше випадкових людей, які щиро зрозуміли, що в інших активностях можуть бути більш корисними й ефективними (і собі, і суспільству).

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Уже колись писала, але повторюся: практично всі пострадянські політики (а на Україну, якщо говорити про інститути держави і суспільства, чекає ще довгий шлях виходу з пострадянського болота) – це політики-амфібії, які перебувають у стані транзиту. У тому сенсі, що вони весь час роздвоюються – між Я і Державою, між корпоративними інтересами та інтересами суспільства, між схемами і законами тощо. (залежно від специфіки тієї чи іншої пострадянської країни).

Вищий ступінь роздвоєння (найменш вловимий суспільством) – між політичною дією (популізмом) і діяльністю (результатом). Простіше кажучи, коли політична дія/дія як імітаційний початок повністю замінює політичну діяльність як творчий початок (те саме суспільне благо).

В умовах війни такого підходу (в силу деструктивності) просто не повинно бути. Якщо ми хочемо зберегтися і перемогти, внутрішні трансформації не менш важливі, ніж наша зовнішня обороноздатність.