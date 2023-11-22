Військові зможуть безкоштовно зберігати репродуктивні клітини у кріобанках: ухвалено закон

До 31 грудня 2024 року заходи з реалізації права на біологічне батьківство (материнство) здійснюються за рахунок коштів держбюджету

Закон підтримали понад 270 нардепів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

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«За» проголосував 271 нардеп.

Згідно з документом, у період дії воєнного або надзвичайного стану, в особливий період, а також у разі направлення до іншої країни для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки військовослужбовці мають право на безкоштовну участь у комплексі заходів, які реалізуються державою, з метою забезпечення права на біологічне батьківство (материнство) шляхом забору, консервації та зберігання репродуктивних клітин, які отримані від військовослужбовців, на випадок втрати репродуктивних функцій унаслідок поранення.

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Закон передбачає, що це положення поширюється і на поліцейських, які виконують свої службові завдання в районах воєнних дій.

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту, до 31 грудня 2024 року заходи з реалізації права на біологічне батьківство (материнство) здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, шляхом реалізації пілотного проєкту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.