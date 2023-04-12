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Виплати військовим. Партія Порошенка вимагає позачергове засіданння Ради

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Виплати військовим. Партія Порошенка вимагає позачергове засіданння Ради
Володимир Цабаль зареєстрував постанову, яка блокує підписання закону про повернення доплат
фото ілюстративне

«Європейська Солідарність» вважає блокування закону абсолютно неприйнятним і ганебним

Експрезидент Петро Порошенко з депутатами «Європейської Солідарності» направили листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку з вимогою терміново скликати позачергове засідання парламенту і розблокувати закон, за яким передбачені виплати 30 тис. грн військовим. Про це повідомляє пресслужба партії.

«10 квітня 2023 року Верховна Рада України своїм рішенням ухвалила критично важливий Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану», яким, серед іншого, передбачено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн незалежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби», – йдеться у листі. 

11 квітня народний депутат від «Голосу» Володимир Цабаль подав проєкт постанови, який блокує підписання закону головою Ради та президентом. 

«Європейська Солідарність» зазначає, що фракція непохитно стоїть на захисті прав військовослужбовців та вважає дані обставини абсолютно неприйнятними і ганебними.

«Ми наполягаємо на проведенні пленарного засідання Верховної Ради з метою розгляду та відхилення всіх блокуючих постанов та усунення перешкод у підписанні закону та просимо невідкладно забезпечити виготовлення відповідних документів для збирання необхідної кількості підписів народних депутатів. В іншому випадку, ми звертаємось до голови Ради невідкладно ініціювати засідання парламенту відповідно до постанови Верховної Ради, якою Голова парламенту наділений правом визначення часу і місця продовження пленарного засідання Верховної Ради України», – зазначають в «Європейській солідарності».

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого. Проте 10 квітня Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Ініціаторами такого рішення була фракція «Європейська солідарність», поки Володимир Цабаль не зареєстрував постанову, яка блокує підписання закону про повернення доплат

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Теги: Європейська солідарність Петро Порошенко Верховна Рада військові

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