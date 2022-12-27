Пресслужба уряду Італії оприлюднила подробиці розмови із Зеленським

Мелоні підтвердила повну підтримку італійським урядом Києва

Пресслужба уряду Італії оприлюднила подробиці розмови італійської прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні та президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком».

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У повідомленні вказується, що «сердечна розмова» відбулась уперше з 28 жовтня, коли лідери Італії та України говорили востаннє.

«Мелоні підтвердила повну підтримку італійським урядом Києва в політичній, військовій, економічній та гуманітарній сферах, у відновленні енергетичної інфраструктури та у подальшій відбудові України», – йдеться в повідомленні.

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Також прем’єрка Італії, як зазначається, підтвердила готовність Рима до всіх дій, «спрямованих на досягнення справедливого миру для українського народу».

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала італійців щодня на годину вимикати електрику та газ, аби відчути труднощі, з якими стикаються жителі України.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила бажання здійснити візит до України, який може відбутися на початку 2023 року.