Формула миру та системи ППО: Зеленський провів переговори з прем’єркою Італії

Зеленський подякував Мелоні за виділення додаткових €10 млн допомоги

Президент Володимир Зеленський провів переговори із прем’єр-міністром Італії Джорджою Мелоні. Політичні лідери обговорили питання надання Україні систем ППО, реалізацію формули миру. Також Зеленський подякував Мелоні за виділення додаткових €10 млн допомоги. Про це глава держави повідомив у Твіттері.

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«Висловив Джорджі Мелоні подяку за солідарність і всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових €10 млн допомоги. Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили формулу миру», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала італійців щодня на годину вимикати електрику та газ, аби відчути труднощі, з якими стикаються жителі України.

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Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила бажання здійснити візит до України, який може відбутися на початку 2023 року.