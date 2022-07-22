«Війна уже не цікава?» Як українці відреагували на скандал із Корбаном

Позбавлення громадянства Геннадія Корбана жваво обговорюють користувачі соцмереж

Політика і одного з керівників оборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана прикордонники не пустили до України й забрали український паспорт. Інформацію про анулювання паспорта підтвердив і сам Корбан. Скандал з Корбаном викликав жваву дискусію в українських соцмережах.

Як відомо, раніше депутат парламенту Сергій Власенко опублікував копію закритого указу президента Володимира Зеленського про припинення громадянства України низки політиків та бізнесменів через наявність іншого громадянства. Дії прикордонників свідчать, що опублікована Власенком копія указу може бути достовірною.

В указі йшлось про бізнесмена Ігоря Коломойського, очільника тероборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, співголову забороненої у березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та інших, в яких можуть бути паспорти інших держав. Також у цьому указі йдеться про депутата Ради від «Слуги народу» Ігоря Васильковського.

Зараз Корбан живе у Дніпрі та є близьким соратником мера міста Бориса Філатова.

Корбан, коментуючи ситуацію, попросив президента Зеленського допомогти з'ясувати це «непорозуміння».

Відреагували на ситуацію, в якій опинився Геннадій Корбан, і українці у соцмережах. Попри те, що ставлення до нього різне, більшість все ж сумнівається у законності позбавлення Корбана громадянства.

Нагадаємо, вчора народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків.

До цього, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом українці можуть почути «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.

Данілов також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана не пропускають в Україну. Прикордонники вилучили в Корбана паспорт і пояснюють свої дії тим, що його позбавлено громадянства України.

Згодом голова територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмен Геннадій Корбан прокоментував на своїй сторінці у Facebook вилучення у нього паспорта громадянина України.