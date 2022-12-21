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Стало відомо, навіщо Зеленський вирушив до Вашингтона: офіційно 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Стало відомо, навіщо Зеленський вирушив до Вашингтона: офіційно 
Сьогодні відбудеться візит президента до США
фото з відкритих джерел

Глави України та США обговорять зміцнення обороноздатності України 

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибуде із робочим візитом до Вашингтона.  Він зустрінеться там із президентом США Джозефом Байденом. Про це Зеленський написав у Twitter.

«Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джозефом Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей», – поінформував президент. 

Стало відомо, навіщо Зеленський вирушив до Вашингтона: офіційно  фото 1

Нагадаємо, Зеленський вилетів до Вашингтона на американському військовому літаку з бази Рамштайн в Німеччині.

Візит президента України до США готувався у суворій таємності, й імовірно, плани можуть змінюватися.

Це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.

Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський президент

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