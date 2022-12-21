Стало відомо, навіщо Зеленський вирушив до Вашингтона: офіційно 

Сьогодні відбудеться візит президента до США

Глави України та США обговорять зміцнення обороноздатності України

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибуде із робочим візитом до Вашингтона. Він зустрінеться там із президентом США Джозефом Байденом. Про це Зеленський написав у Twitter.

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«Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джозефом Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей», – поінформував президент.

Нагадаємо, Зеленський вилетів до Вашингтона на американському військовому літаку з бази Рамштайн в Німеччині.

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Візит президента України до США готувався у суворій таємності, й імовірно, плани можуть змінюватися.

Це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.