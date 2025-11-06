Головна Країна Політика
ВККС заявила про тиск з боку тимчасової слідчої комісії Ради

фото: vkksu/Facebook

Вища кваліфікаційна комісія суддів зробила заяву щодо дій тимчасової слідчої комісії Верховної Ради

За заявою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яку очолює народний депутат Сергій Власенко, відкрито кримінальне провадження проти посадовців Вищої кваліфікаційної комісії судів. Про це Власенко повідомив у Facebook, передає «Главком».

«За заявою нашої ТСК було внесено в ЄРДР відомості про злочин, здійснений посадовими особами ВККС під час організації та проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів», – зауважив Власенко.

фото: Сергій Власенко/Facebook

Також нардеп оприлюднив відео, де голова ВККС Андрій Пасічник не пояснив яким чином він зміг перевірити 210 практичних завдань кандидатів у судді, перебуваючи при цьому на лікуванні у лікарні «Феофанія».

Згодом Вища кваліфікаційна комісія суддів зробила заяву щодо дій тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

«Останні заяви та висновки, що з’явилися у медіа у зв’язку з діяльністю парламентської тимчасової слідчої комісії, вкотре демонструють спробу здійснити політичний та інформаційний вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України – ключовий орган, від якого безпосередньо залежить наповнення судової системи професійними та доброчесними кадрами», – йдеться у повідомленні.

У дописі йдеться, що «комісія проводить співбесіди з кандидатами в апеляційні суди, розпочала конкурс до новостворених спеціалізованих адміністративних судів, наближається до проведення співбесід з кандидатами на 23 вакантні посади у Вищому антикорупційному суді, завершує кваліфікаційний іспит у наймасовішому в історії України доборі в суди першої інстанції».

«Ми вчасно виконали зобов'язання щодо проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді і наповнення вакантних суддівських посад, що забезпечить надання країні фінансування за планом Ukraine Facility у розмірі €388 млн», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, спеціально створена тимчасова парламентська комісія розбиратиметься у корупційних моментах, які спостерігаються серед служителів Феміди. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко.

