Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Посади отримують друзі і родичі». Нардеп Власенко розкрив хитру схему призначення суддів

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
«Посади отримують друзі і родичі». Нардеп Власенко розкрив хитру схему призначення суддів
Антикорупційна ТСК під головуванням Сергія Власенка розбиратиметься, чому конкурси до апеляційних судів та судів Києва займають друзі і родичі членів ВККС і ВРП
фото з відкритих джерел

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування корупції в правоохоронних органах анонсував тему, якою перейнялися депутати

Спеціально створена тимчасова парламентська комісія розбиратиметься у корупційних моментах, які спостерігаються серед служителів Феміди. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко.

Комісія, анонсував він, буде займатися розслідуваннями різних проявів корупції. «Наприклад, однією цікавою історією, коли найвищі місця у конкурсах до апеляційних судів і суддів міста Києва займають друзі і родичі членів ВККС і ВРП», – зазначив Сергій Власенко.

Він пояснив, як працює ця домовленість. «Якщо, припустимо, родичі двох членів ВККС беруть участь у конкурсі, то коли розглядають одного кандидата, його родич бере самовідвід, аби не було конфлікту інтересів, а його «союзник» голосує за його родича, та навпаки», – розповів нардеп.

Зазначимо, вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) відповідальна за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів. Головою комісії є Андрій Пасічник. Вища рада правосуддя (ВРП) — колегіальний орган державної влади та суддівського врядування, який слідкує за додержання норм Конституції і законів України, а також за професійною етикою в діяльності суддів і прокурорів. Головує у ВРП Григорій Усик.

Нагадаємо, народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

«Главком» також писав, що НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ та САП. За даними антикорупційного бюро, близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, натиснули кнопки «за законопроєкт» №12414.

Читайте також:

Теги: суд НАБУ корупція в Україні Сергій Власенко суддя САП корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Два успішні кейси боротьби з корупцією. Чому б не вивчити цей досвід?
Два успішні кейси боротьби з корупцією. Чому б не вивчити цей досвід?
23 липня, 08:43
Крім відсторонення, суд обрав підозрюваному запобіжний захід
Підтоплення метро у Києві: суд відправив додому посадовця КМДА
17 липня, 21:42
Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо шестирічної дівчинки
Мешканець Київщини постане перед судом за сексуальне насильство щодо шестирічної дівчинки
18 липня, 13:02
НАЗК почало чистити реєстр корупціонерів
НАЗК почало чистити реєстр корупціонерів
18 липня, 18:37
Брати Кличко долучились до мітингувальників
На мітингу біля Банкової засвітилися відомі політики (фото)
22 липня, 22:35
Зеленський вперше відреагував на мітинги у містах України
НАБУ-скандал. Зеленський вперше прокоментував мітинги
24 липня, 22:22
Дмитро Костюк вважає, що не всі його колеги розуміють важливість антикорупційних органів
Нардеп Костюк, що вийшов з монобільшості, пояснив, чому Рада збунтувалася проти НАБУ
4 серпня, 11:04
Мишанського підозрюють у корупції під час закупівлі дронів і РЕБів
Розкрадання на дронах та РЕБ. Полковника Нацгвардії взято під варту
5 серпня, 11:50
Заступник директора ПрАТ «АК «Київводоканал» звинувачується у службовій недбалості
Збитки у майже 0,5 млн грн. Заступник директора «Київводоканалу» отримав підозру
8 серпня, 08:06

Політика

Зеленський у Лондоні зустрінеться зі Стармером
Зеленський у Лондоні зустрінеться зі Стармером
«Посади отримують друзі і родичі». Нардеп Власенко розкрив хитру схему призначення суддів
«Посади отримують друзі і родичі». Нардеп Власенко розкрив хитру схему призначення суддів
Бронювання працівників на прифронтових територіях: Кабмін вніс зміни
Бронювання працівників на прифронтових територіях: Кабмін вніс зміни
Депутати кличуть керівника САП на килим
Депутати кличуть керівника САП на килим
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів
Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
21K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
8103
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
2638
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
2021
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua