«Посади отримують друзі і родичі». Нардеп Власенко розкрив хитру схему призначення суддів

Антикорупційна ТСК під головуванням Сергія Власенка розбиратиметься, чому конкурси до апеляційних судів та судів Києва займають друзі і родичі членів ВККС і ВРП

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування корупції в правоохоронних органах анонсував тему, якою перейнялися депутати

Спеціально створена тимчасова парламентська комісія розбиратиметься у корупційних моментах, які спостерігаються серед служителів Феміди. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко.

Комісія, анонсував він, буде займатися розслідуваннями різних проявів корупції. «Наприклад, однією цікавою історією, коли найвищі місця у конкурсах до апеляційних судів і суддів міста Києва займають друзі і родичі членів ВККС і ВРП», – зазначив Сергій Власенко.

Він пояснив, як працює ця домовленість. «Якщо, припустимо, родичі двох членів ВККС беруть участь у конкурсі, то коли розглядають одного кандидата, його родич бере самовідвід, аби не було конфлікту інтересів, а його «союзник» голосує за його родича, та навпаки», – розповів нардеп.

Зазначимо, вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) відповідальна за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів. Головою комісії є Андрій Пасічник. Вища рада правосуддя (ВРП) — колегіальний орган державної влади та суддівського врядування, який слідкує за додержання норм Конституції і законів України, а також за професійною етикою в діяльності суддів і прокурорів. Головує у ВРП Григорій Усик.

Нагадаємо, народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

«Главком» також писав, що НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ та САП. За даними антикорупційного бюро, близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, натиснули кнопки «за законопроєкт» №12414.