Видача Німеччині українця у справі «Північних потоків» не в інтересах Польщі – Туск

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Туск: Проблема Європи, України, Литви та Польщі полягає не в тому, що «Північний потік-2» підірвали, а в тому, що його взагалі побудували
фото: PAP/EPA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що остаточне рішення щодо екстрадиції українця ухвалить суд

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що видача Німеччині українця, підозрюваного у підриві газопроводів «Північний потік», не відповідає інтересам Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Туск зазначив, що остаточне рішення щодо екстрадиції чоловіка, затриманого під Варшавою наприкінці вересня, ухвалить суд. Водночас він підкреслив, що саме існування таких трубопроводів зробило Європу надмірно залежною від російських енергоресурсів.

«Проблема Європи, України, Литви та Польщі полягає не в тому, що «Північний потік-2» підірвали, а в тому, що його взагалі побудували. Видача цього громадянина іноземній державі точно не в інтересах Польщі», – заявив прем’єр.

За даними Генпрокуратури Німеччини, затриманий Володимир З. був водолазом і, ймовірно, входив до групи, яка у вересні 2022 року орендувала вітрильну яхту та встановила вибухівку на газопроводах «Північний потік» поблизу данського острова Борнхольм.

Слідчі Німеччини підозрюють його у змові з метою організації вибуху та в «антиконституційному саботажі».
1 жовтня Варшавський окружний суд заарештував чоловіка на сім діб.

Раніше в окружному суді Варшави завершилося засідання, на якому суд вирішив продовжити термін ув'язнення українця Володимира на 40 днів. Він підозрюється Німеччиною у підриві газопроводу «Північний потік». П

Суд розглянув клопотання прокуратури про продовження терміну ув'язнення підозрюваного до 100 днів. Він вирішив продовжити термін на 40 днів. Про можливу видачу чоловіка Німеччині також вирішуватиме суд, який попередньо повинен ознайомитися з документацією, наданою німцями. На це він має 100 днів.

Як відомо, федеральна прокуратура Німеччини повідомила про затримання громадянина України Володимира у Польщі за підозрою в участі у підриві російських газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у вересні 2022 року. Арешт відбувся 30 вересня 2025 року поблизу Варшави на підставі європейського ордера, виданого у червні 2024 року.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

