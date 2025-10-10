Головна Країна Кримінал
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора
Роман Шененко підозрюється у підбуренні до мільйонного хабарництва прокурору
фото: Суспільне

За даними слідства НАБУ, Роман Шененко підбурював до підкупу суддів ВАКС та прокурорів САП

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою прокурору Офісу генерального прокурора Роману Шененку. Він підозрюється у підбурюванні до надання хабаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зокрема, ВАКС ухвалив можливість застави розміром 4 млн грн для Шененка та зобовʼязав підозрюваного здати паспорти й утриматись від спілкування зі свідками.

Прокурори у справі просили заставу у 8 млн грн та тримання під вартою. Суд частково ухвалив це рішення.

За даними слідства НАБУ, Роман Шененко підбурював до підкупу суддів ВАКС та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Він та двоє адвокатів пропонували дати 3,5 млн хабаря за закриття справи за «правками Лозового». Зараз справу розслідують детективи НАБУ.

«Поправки Лозового» до КПК України зумовили такі зміни:

  • ч. 1 ст. 284 цього Кодексу була доповнена п. 10, за яким підставою для закриття кримінального провадження стало також закінчення строку досудового розслідування після повідомлення про підозру;
  • ст. 294 цього кодексу була викладена в новій редакції, а її ч. 3 було змінено порядок продовження строку досудового розслідування. Так, якщо раніше продовжити строк досудового розслідування до 6 та 12 місяців міг керівник органу прокуратури, то відтепер ці повноваження перейшли до слідчого судді.

Прокурор САП Іван Стрільцов повідомив, що Романа Шененка підозрюють «у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди особі, яка займаєв відповідальне становище, за дії в інтересах цієї особи».

