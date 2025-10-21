Справа Ірини Фаріон: суд допитав таємного свідка

Таємний свідок розповів, що бачив особу, схожу на обвинуваченого, у лісосмузі 11 липня 2024 року

Сьогодні, 21 жовтня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання у межах справи В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Під час нього допитали онлайн таємного свідка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Львів».

Допит таємного свідка було організовано так, аби унеможливити його ідентифікацію.

Таємний свідок розповів, що бачив особу, схожу на обвинуваченого, у лісосмузі 11 липня 2024 року, приблизно в 9-10 годині ранку. Він йшов з боку Тунельної в сторону Малоголосківської. Ця людина привіталася з ним і запитала, чи не кусається собака.

В'ячеслав Зінченко запитав у свідка, чи були в того чоловіка окуляри на обличчі. Таємний свідок відповів, що ні.

Наступне засідання відбудеться 11 листопада.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.