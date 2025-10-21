Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Ірини Фаріон: суд допитав таємного свідка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа Ірини Фаріон: суд допитав таємного свідка
В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
фото: Суспільне Львів

Таємний свідок розповів, що бачив особу, схожу на обвинуваченого, у лісосмузі 11 липня 2024 року

Сьогодні, 21 жовтня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання у межах справи В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Під час нього допитали онлайн таємного свідка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Львів».

Допит таємного свідка було організовано так, аби унеможливити його ідентифікацію.

Таємний свідок розповів, що бачив особу, схожу на обвинуваченого, у лісосмузі 11 липня 2024 року, приблизно в 9-10 годині ранку. Він йшов з боку Тунельної в сторону Малоголосківської. Ця людина привіталася з ним і запитала, чи не кусається собака.

В'ячеслав Зінченко запитав у свідка, чи були в того чоловіка окуляри на обличчі. Таємний свідок відповів, що ні.

Наступне засідання відбудеться 11 листопада.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Теги: Ірина Фаріон суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд зобов’язав дружину нардепа заплатити місту 430 тис. грн
Закарпатське місто стягнуло з дружини нардепа понад 430 тис. грн
3 жовтня, 17:13
Прокуратура вимагає взяти підозрюваного під варту
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
4 жовтня, 12:29
Суддя отримав тяжке поранення й був терміново доставлений до лікарні, але помер дорогою
В Албанії під час суду підозрюваний відкрив стрілянину: є загиблий та поранені
7 жовтня, 04:55
Графіті з «солдатами Франції в Україні» 
У Парижі судитимуть чоловіків за графіті про «труни французьких солдатів в Україні»
10 жовтня, 05:45
Українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків», було затримано в Італії за міжнародним ордером, виданим німецькою прокуратурою
Суд в Італії скасував рішення про екстрадицію українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
15 жовтня, 22:51
Ексфутболіст Олександр Алієв має статус учасника бойових дій
Суд оштрафував ексдинамівця Алієва за п’яну їзду
8 жовтня, 18:01
В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
Справа Фаріон: сусіди мовознавиці дали свідчення
8 жовтня, 15:15
Влітку 2024 року митрополит Феодосій отримав пʼяту підозру
Митрополит УПЦ МП, який під слідством в Україні, рвався на «допит» в ООН. Що вирішив суд
16 жовтня, 08:14
Суд скасував арешт на вилучене майно
Photoshop і коректор. Жінка вигадала креативний спосіб, щоб син уникнув мобілізації
Вчора, 16:31

Кримінал

Справа Ірини Фаріон: суд допитав таємного свідка
Справа Ірини Фаріон: суд допитав таємного свідка
На Львівщині чоловік побив 62-річну жінку через кукурудзу
На Львівщині чоловік побив 62-річну жінку через кукурудзу
Photoshop і коректор. Жінка вигадала креативний спосіб, щоб син уникнув мобілізації
Photoshop і коректор. Жінка вигадала креативний спосіб, щоб син уникнув мобілізації
Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України
Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України
Митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України, оголошено підозру
Митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України, оголошено підозру
Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів
Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua