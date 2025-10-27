Головна Країна Події в Україні
Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання, – адвокат

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Адвокат бізнесмена розповів, за якої умови конфлікт можна буде вважати вичерпаним

Адвокат Олександр Лисак розповів, що під час гучного брифінгу, проведеного в липні на фоні кризи з НАБУ/САП, генеральний прокурор Руслан Кравченко фактично звинуватив бізнесмена Ігоря Коломойського у вчиненні злочину.

«Я, мені цікаво, я зараз хочу підняти питання, а що з цими справами, які роками розслідуються і нічого не робиться? Наприклад, досліджували питання з Нацбанком інформацію, які у нас справи є, надання допомоги «Приватбанку» з державного бюджету $5 млрд, які потім Коломойським було роздані як кредити», – процитував Лисак слова Кравченка.

Адвокат бізнесмена зазначив, що ці слова миттєво розійшлися по ЗМІ і створили в суспільстві чітке враження: «все давно відомо, винні – знайдені».

Як повідомив Лисак, «Ігор Валерійович у притаманній собі манері не залишив це без реакції та звернувся до суду, вимагаючи спростування».

За його словами, у відзиві на позов сам Офіс Генерального прокурора заявляє, що Генеральний прокурор не стверджував про вчинення Ігорем Коломойським будь-яких злочинів, а саме:

  • «…Генеральний прокурор не стверджував про порушення позивачем норм законодавства, не вказував на нібито доведені обставини вчинення ним кримінальних правопорушень. Такі доводи позивача суперечать сенсу висловлювання Генерального прокурора»;
  • «…під час брифінгу Генеральний прокурор не стверджував про винуватість Коломойського І.В. у вчиненні будь-яких кримінальних правопорушень чи про наявність обвинувальних вироків стосовно нього».

Лисак підкреслив, що таким чином прокуратура фактично визнає, що Ігор Коломойський не вчиняв жодних злочинів, а «отже, за логікою самої прокуратури, попередні гучні заяви її очільника не відповідали дійсності».

Адвокат додав, що за словами Ігоря Коломойського, конфлікт можна буде вважати вичерпаним, якщо Генеральний прокурор публічно озвучить вищевказані фрагменти відзиву Офісу Генерального прокурора.

«Цікаво, що раніше на звернення бізнесмена з проханням пояснити ситуацію прокуратура відповідала загальними фразами про «таємницю досудового розслідування» та «презумпцію невинуватості». Тепер же, коли справа дійшла до суду, ті ж самі принципи раптом набули конкретного змісту: винуватість не доведено, злочину не встановлено, твердження – не твердження. Тож маємо унікальний прецедент: Офіс Генерального прокурора визнав, що його керівник не мав на увазі того, що сказав», – сказав адвокат Коломойського.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі колишнього власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського та пʼятьох колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн.

Теги: Ігор Коломойський прокуратура адвокат розслідування суд

