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    Влада обурена залученням Венеційської комісії до аналізу спірного законопроєкту про олігархів – Ставнійчук

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    Марина Ставнійчук назвала одну з головних причин відставки Дмитра Разумкова - Влада обурена залученням Венеційської комісії до аналізу спірного законопроєкту про олігархів – Ставнійчук
    Марина Ставнійчук назвала одну з головних причин відставки Дмитра Разумкова

    «Саме тоді, коли голова Верховної Ради вирішив направити до Венеційської комісії закон, остаточно виникло бажання зняти спікера»

    Залучення Венеційської комісії до аналізу помилкового і суперечливого законопроєкту про олігархів стало істинною причиною відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

    Про це заявила колишній експерт Венеційської комісії Марина Ставнійчук.

    «Саме тоді, коли голова Верховної Ради вирішив направити до Венеційської комісії цей спірний, конфліктний законопроєкт, який містить масу вад. От саме тоді остаточно виникло бажання зняти спікера», – зазначила Ставнійчук в ефірі телеканалу «НАШ».

    Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

    Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України та запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

    Висновки Венеційської комісії будуть надані в середині грудня, повідомив нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на офіційний лист комісії.

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    Теги: Верховна Рада влада Дмитро Разумков Руслан Стефанчук деолігархізація
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    Влада обурена залученням Венеційської комісії до аналізу спірного законопроєкту про олігархів – Ставнійчук