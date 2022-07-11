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    Події в Україні

    Окупанти завдали масованого удару по населених пунктах Луганщини (фото)

    РФ намагається прорватися з Лисичанська на Сіверськ та Слов&rsquo;янськ - Окупанти завдали масованого удару по населених пунктах Луганщини (фото)
    РФ намагається прорватися з Лисичанська на Сіверськ та Слов’янськ
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Ворог застосовує авіацію, ствольну та реактивну артилерію

    Російські загарбники продовжують обстрілювати території України. Зокрема, під обстріл знову потрапили населені пункти Луганщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

    «За ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що окупанти застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанська та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної.

    Крім того, Гайдай зазначив, що «друга армія світу» вже декілька разів бігла з Білогорівки та не знала що робити під Золотарівкою.

    «Вони (окупанти, – ред.) знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль», – додав голова ОВА.

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    Окупанти завдали масованого удару по населених пунктах Луганщини (фото)
    Окупанти завдали масованого удару по населених пунктах Луганщини (фото)
    Окупанти завдали масованого удару по населених пунктах Луганщини (фото)
    Окупанти завдали масованого удару по населених пунктах Луганщини (фото)
    Окупанти завдали масованого удару по населених пунктах Луганщини (фото)
    Окупанти завдали масованого удару по населених пунктах Луганщини (фото)
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили ще один ворожий склад з боєприпасами на Луганщині.

    Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Окупанти завдали масованого удару по населених пунктах Луганщини (фото)