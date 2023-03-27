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Зеленський приїхав до Дніпра: провів засідання Ставки

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Зеленський приїхав до Дніпра: провів засідання Ставки
фото: скріншот з відео

Уперше засідання Ставки Верховного Головнокомандувача пройшло на виїзді

Володимир Зеленський вперше провів засідання Ставки на виїзді, у Дніпрі. «Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області», – йдеться у повідомленні. 

За словами президента, командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію.

«Генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках», – додав Володимир Зеленський  

Також були та онлайн-доповіді від командувачів об'єднаного стратегічного угруповання військ, які захищають південь і північ. Доповідали також Головнокомандувач та керівник ГУР МО.

«Хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті, підрозділ «Кракен» – як завжди, на висоті. Молодці, хлопці!», –  сказав президент.

На Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

«Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку і Торецьк, за весь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами президента, Дніпро є фортецею вже понад 9 років і весь час підтримує фронт і бійців. Саме у Дніпрі з 2014 року рятують життя тисячам українських захисників. Також Володимир Зеленський відмітив роботу волонтерів у Дніпрі. 

«Я дякую тобі, Дніпро, дякую кожному і кожній тут, у місті, хто допомагає Україні стояти. Стояти міцно і – бити окупанта!», – підсумував президент.

Нагадаємо, що сьогодні президент відвідав Запорізьку область, а потім приїхав на Дніпропетровщину. 

Теги: Запоріжжя Дніпро Торецьк Володимир Зеленський президент фронт ворог

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