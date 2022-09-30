Комунальники стягують борг із впливового депутата через суд

Нардеп винен комунальному підприємству майже 15 тис. грн

Народний депутат Андрій Клочко («Слуга народу») заборгував комунальному підприємству Житомирщини кошти. Підприємство намагається стягнути з нардепа борг через суд, повідомляє Рух «Чесно».

У Житомирському господарському суді підтвердили, що у справі №906/782/22 народний депутат виступає відповідачем, а позов подало КП «Агенція з питань регіонального розвитку Житомирської області». Клочко винен майже 15 тис. грн і не хоче їх сплачувати.

Агенція регіонального розвитку (АРР) – установа, яка створена з метою сприяння використанню внутрішнього потенціалу області. Агенція була створена Житомирською обласною радою та Житомирською обласною державною адміністрацією у 2017 році. Основним завданням організації є залучення інвестицій у регіон. Зокрема агенція надає комплекс послуг з інформування, консультування, менеджменту, маркетингу, технічного та юридичного супроводу проєктів. Компетенції співробітників дозволяють розробляти стратегічні плани та проєкти.

Клочко очолював обласний осередок партії «Слуга народу» до 2021 року. Згодом він відкрив свою приймальню в Ірпені, де його, як зазначає Рух «Чесно», неодноразово бачили із недоброчесним забудовником і ексмером Ірпеня Володимиром Карплюком.

Нагадаємо, народний депутат Клочко є фігурантом низки антикорупційних розслідувань. Зокрема журналісти у 2021 році опублікували розслідування, згідно з яким мати народного депутата, 70-річна Наталія, протягом останніх років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. При цьому народний депутат отримував компенсацію за житло з коштів платників податків.

До слова, у вересні Клочко виступив із законотворчою ініціативою, яка мала на меті зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ і спростити процедуру його звільнення. Окрім цього, підтримка такої ініціативи негативно впливала б на систему антикорупційних та правоохоронних органів – НАЗК, ДБР, БЕБ. G7 розкритикував законопроєкт. Після цього народні депутати не винесли це питання у порядок денний сесії. Перед цим засіданням члени комітету висловили недовіру Клочку.