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    «Слуга» Дмитрук приїхав у Раду на «копійці»

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    На відео з авто спочатку виходить помічник нардепа, який відкриває двері машини і вже звідти з’являється «слуга» Дмитрук
    скріншот з відео

    Відео приїзду Дмитрука на «Жигулях» виклав ведучий з телеканалу Мураєва

    Нардеп від фракції «Слуга народу» Артем Дмитрук вирішив пожартувати та демонстративно приїхав сьогодні у Верховну Раду на стареньких «Жигулях» блакитного кольору з держномером АІ 8952 МН. Приїзд нардепа оприлюднив ведучий проросійського каналу «Наш» Антон Довлатов.

    На відео, яке начебто «випадково» відзняли, видно, як під’їжджає авто, з неї спочатку виходить помічник нардепа, який відкриває задні двері машини і вже звідти з’являється «слуга» Дмитрук. Далі він іде до паркану, яким обнесено Верховну Раду, спілкується з полісменом та його пропускають до будівлі.

    Усе це дійство озвучено піснею «Кварталу 95» про «слуг народу»: «Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку…».

    Напередодні «слуга» Дмитрук потрапив у скандал: він назвав відомого художника Ройтбурда, який нещодавно помер, «педофілом» і «наркоманом».

    Дмитрук опублікував відео, у якому коментував рішення президента України Володимира Зеленського про надання Одеському художньому музею статусу національного. Зеленський в указі постановив, що Одеська обласна державна адміністрація та Одеська обласна рада мають опрацювати питання надання національному музею імені Ройтбурда.

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    Теги: Верховна Рада депутат машини партія Слуга народу
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    «Слуга» Дмитрук приїхав у Раду на «копійці»