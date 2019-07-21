Як Зеленському треба будувати відносини з Трампом і керівництвом Єврокомісії – поради дипломата



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Володимир Зеленський та Дональд Туск

Більш складним буде організувати другу зустріч Зеленського з Трампом, а з новою главою Єврокомісію президенту України треба встановити особистий контакт – дипломат Костянтин Єлісєєв

Маємо наполягати на повноцінних переговорах Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Таку думку висловив колишній заступник глави Адміністрації президента та представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.

«Можлива зустріч Зеленський-Трамп у Варшаві 1 вересня це звичайно добре, але маємо наполягати на повноцінному українсько-американському саміті саме у Білому домі. Якщо дійсно прагнемо конкретики та змісту, а не лише піару для лайків», - написав Єлісєєв в своєму блозі для LB.ua.

Він додав, що провести першу зустріч може виявитися не проблемою. «Більш складним буде організувати другий контакт, коли інша сторона вже буде чекати на конкретні результати взаємодії», - додав дипломат.

Єлісєєв розраховує, що наступний посол України в США буде назначений швидко і це буде гідний кандидат, «який би без розкачки приступив для просування українсько-американського партнерства».

«До речі, по кандидатурі нового посла можна буде судити, яку стратегію обере нова команда у відносинах з Вашингтоном, особливо в контексті триваючих розслідувань проти Коломойського у США», - написав дипломат.

Також Єлісєєв вважає, що треба швидко встановити особистий контакт президента Зеленського з новим президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

«Такий телефонний дзвінок стане свідченням і дипломатичної ввічливості, і пріоритетності питання євроінтеграції для нової влади. Роль президента фон дер Ляйєн у просуванні нашого європейського порядку денного буде вирішальною як з точки зору визначення стратегічних пріоритетів, так і призначення нового складу профільних комісарів», - зазначив дипломат.

При цьому він назвав «безперечним непорозумінням тижня» очевидну пасивність дипломатії Зеленського щодо Європарламенту. «Перше змістовне пленарне засідання цієї впливової інституції ЄС, де на тижні зібралися практично всі ключові гравці, а за підсумками дебатів схвалюється перша у цьому скликанні резолюція про українських в’язнів Кремля, не мало б відбуватися за відсутності належної уваги з боку першої особи», - зазначає дипломат.

Єлісєєв також вказує, що з вуст глави нашої держави не пролунало жодних слів вдячності на адресу європарламентарів за дуже потужну проукраїнську позицію. «Зі свого досвіду скажу, що добрі слова вдячності дуже цінуються нашими щирими союзниками в інституціях ЄС», - вважає дипломат.

Він назвав державницьким рішення Петра Порошенка поїхати до Страсбурга.

«Складно уявити, якими б сигналами була засмічена резолюція Європарламенту про Україну, аби не плече підтримки команди Порошенка. Однак, виграно лише один бій. Тепер слід продовжити ретельно працювати над дезавуюванням ідей про Мінськ-3 чи альтернативний мирний план, чи повний перегляд Угоди про асоціацію з ЄС на догоду Кремлю, з якими гуляла по ЄП делегація опозиційної платформи. У таких питаннях прикре мовчання офіційного Києва грає не в інтересах України та нашої міжнародної підтримки у змаганні з Москвою», - вважає Єлісєєв.

Нагадаємо, Зеленський може провести першу зустріч з Трампом в Польщі 1 вересня 2019 року.

Спецпредставник Держдепу Курт Волкер раніше заявив, що зустріч Трампа із Зеленським - питання найближчого майбутного.