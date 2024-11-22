Рокіровка «слуг». Місце Крупи у Хмельницькій облраді посів чоловік нардепки

Президентська партія завершила процедуру відкликання депутата за народною ініціативою

Хмельницька обласна територіальна виборча комісія визнала обраним депутатом Хмельницької обласної ради від партії «Слуга народу» професора кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права Володимира Копанчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову комісії від 20 листопада.

Новий обранець є чоловіком народної депутатки від «Слуги народу» Олени Копанчук і потрапив до облради після того, як президентська партія відібрала мандат у підозрюваної у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Як повідомляв «Главком», наприкінці жовтня політрада партії «Слуга народу» затвердила рішення про відкликання депутатки Хмельницької облради і голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи за народною ініціативою. Цьому передували рішення фракції партії «Слуга народу» Хмельницької облради, зборів обласної партійної організації та Національної ради громад партії про виключення Тетяни Крупи з депутатів.

Зауважимо, що на місцевих виборах-2020 Тетяна Крупа набрала найбільше голосів серед кандидатів у депутати Хмельницької облради від «Слуги народу». Її підтримало понад 3 тис. виборців в окрузі.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність арешту головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Підозрювана у незаконному збагаченні перебуватиме у слідчому ізоляторі до 3 грудня. Щоправда, у неї є шанс звідти вирватися, якщо внесе 300 млн грн застави (раніше цей розмір складав пів мільярда гривень).