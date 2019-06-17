Єврокомісія та Німеччина підтвердили позиції щодо транзиту газу через Україну



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За словами міністра економіки Німеччини, «транзит газу через Україну має тривати і бути забезпечений після 2019 року»

Заступник голови Єврокомісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович та міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр підтвердили позиції з питання транспортування газу через Україну. Про це йдеться в прес-релізі Мінекономіки ФРН, передає «Інтерфакс-Україна».

«Транзит газу через Україну має тривати і бути забезпечений після 2019 року», - заявив Альтмаєр.

Міністр наголосив, що він «дуже радий, що віце-голова ЄК Шефчович прихильний продовженню тристоронніх переговорів між ЄК, Україною та Росією».

Зустріч Альтмаєра та Шефчовича відбулася напередодні першого візиту нового президента України Володимира Зеленського у Берлін.

Як повідомляв «Главком», раніше представник президента в уряді Андрій Герус заявив, що зараз треба допомогти «Нафтогазу» закупити більше газу, щоб нормально пройти зиму, навіть якщо Росія припинить транзит через Україну.

Тим часом в українському МЗС порадили Європі готуватися до газової кризи на початку 2020 року.