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    Економіка та фінанси

    Єврокомісія та Німеччина підтвердили позиції щодо транзиту газу через Україну

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    Єврокомісія та Німеччина підтвердили позиції щодо транзиту газу через Україну

    За словами міністра економіки Німеччини, «транзит газу через Україну має тривати і бути забезпечений після 2019 року»

    Заступник голови Єврокомісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович та міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр підтвердили позиції з питання транспортування газу через Україну. Про це йдеться в прес-релізі Мінекономіки ФРН, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Транзит газу через Україну має тривати і бути забезпечений після 2019 року», - заявив Альтмаєр.

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    Міністр наголосив, що він «дуже радий, що віце-голова ЄК Шефчович прихильний продовженню тристоронніх переговорів між ЄК, Україною та Росією».

    Зустріч Альтмаєра та Шефчовича відбулася напередодні першого візиту нового президента України Володимира Зеленського у Берлін.

    Як повідомляв «Главком», раніше представник президента в уряді Андрій Герус заявив, що зараз треба допомогти «Нафтогазу» закупити більше газу, щоб нормально пройти зиму, навіть якщо Росія припинить транзит через Україну.

    Тим часом в українському МЗС порадили Європі готуватися до газової кризи на початку 2020 року.

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    МЗС Росія Німеччина міністр Єврокомісія Мінекономіки транзит Берлін
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