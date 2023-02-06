З першого дня війни допомагає місту – мер Харкова про Абрамовича

У перший день повномасштабного вторгнення нардеп вийшов з лав фракції ОПЗЖ

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі висловився з приводу сьогоднішнього рішення Співголови депутатської групи «Відновлення України» Ігоря Абрамовича скласти депутатський мандат. За словами Терехова, він поважає рішення нардепа, якого називає своїм другом.

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«Ігор Абрамович – бізнесмен і політик – йде з Верховної Ради. Складає мандат. Це його рішення, яке він ухвалив сам і яке я поважаю і розумію. І підтримую як саме рішення, так і мого друга Ігоря Абрамовича», – прокоментував Терехов.

При цьому мер Харкова відмітив, що не дивлячись на опозиційне минуле Абрамовича, політик завжди відрізнявся чіткою проукраїнською позицією.

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«Ігор (Абрамович – ред.) завжди, коли існувала фракція ОПЗЖ, був у ній «білою вороною» – людиною, яку від більшості його колег відрізняла чітка проукраїнська позиція. Саме проукраїнська, без будь-яких натяків на можливість навіть у найдрібнішому поступитися національними інтересами країни» – відмітив Терехов.

Також, за словами Харківського міського голови, Ігор Абрамович з першого дня широкомаштабної війни всіляко допомагає рідному Харкову.

«Він одразу взявся допомагати Харкову, патріотом якого був завжди. Гуманітарну допомогу, яку він спрямовував до рідного міста, можна рахувати десятками тонн. Кожного дня він дзвонив і питав, чим іще треба допомогти? І знаходив необхідне, навіть, якщо знайти його було неможливо, і відправляв його до Харкова, своїм землякам», – Терехов про допомогу Абрамовича рідному місту.

На переконання мера Харкова, після складання депутатського мандату Ігор Абрамович як патріот України і харків‘янин й надалі робитиме все для підтримки свого рідного міста.

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Нагадаємо, Ігор Абрамович, український політик, який входить до ТОП-25 найзаможніших депутатів України IX скликання.

У перший день повномасштабного вторгнення нардеп вийшов з лав фракції ОПЗЖ та створив депутатську групу «Відновлення України», співголовою якої був обраний.

За час депутатської каденції, Абрамовича неодноразово визнавали найрезультативнішим депутатом серед однопартійців за кількістю розроблених та ухвалених законопроектів.