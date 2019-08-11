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    Політика

    З початку року на експорті електроенергії Україна заробила $210 млн

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    З початку року на експорті електроенергії Україна заробила $210 млн

    Дві третини виручки від експорту припало на постачання електроенергії до Угорщини

    Україна в січні-липні 2019 року збільшила виручку від експорту електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 12,5% – до $209,57 млн.

    Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

    При цьому майже дві третини виручки від експорту е/е – 61% або $128 млн припало на постачання електроенергії до Угорщини.

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    Близько 22,6% ($47,3 млн) припало на Польщу і 12,6% ($26,5 млн) – на Молдову.

    У 2018 році Україна отримала від експорту е/е $ 331 млн, що на 40,2% більше, ніж у 2017 році ($236 млн).

    Як повідомлялося, методика «Роттердам+» економічно обґрунтована, вона допомогла Україні вийти з енергокризи.

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    експорт електроенергія Україна
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