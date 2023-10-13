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З реєстру корупціонерів зникли 65 осіб. НАЗК пояснило, що відбувається

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
З реєстру корупціонерів зникли 65 осіб. НАЗК пояснило, що відбувається
фото з відкритих джерел

У корупціонерів є декілька законних підстав, які дають їм можливість прибрати свої прізвища з реєстру

Пресслужба НАЗК надала актуальні дані щодо кількості осіб, які зникли з реєстру корупціонерів – за період дії воєнного стану вилучено 65 осіб, які обороняють Україну. Ще сімом особам відмовлено, оскільки інформація про їхній захист Батьківщини не підтвердилася, інформує «Главком».

Йдеться про те, що НАЗК дає шанс корупціонерам, котрі з 24 лютого 2022 року боронять Україну від російських загарбників, прибрати своє прізвище з Реєстру. Для цього їм потрібно надіслати заяву і копію військового квитка або іншого документа, який підтверджує їхню участь в обороні Батьківщини, на електронну пошту агентства.

Варто зазначити, що окрім цієї, є ще декілька законних підстав, за якими прізвище корупціонера може бути вилучено з реєстру:

  • ухвала суду про скасування вироку;
  • виправдувальний вирок;
  • ухвала суду про відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження;
  • скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
  • розпорядчий документ або судове рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.
скріншот з сайту НАЗК
скріншот з сайту НАЗК

Ймовірно, прохачів у НАЗК про вилучення їх з даних реєстру стане більше, оскільки багато обвинувачених, насамперед за тяжкими статтями Кримінального кодексу пішли у військо.

Нагадаємо, з початком військової агресії РФ українська влада закрила реєстр. Лише у вересні 2023-го Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке адмініструє цей реєстр, знову відновило публічний доступ до нього. Відтепер кожен охочий за кілька кліків може перевірити, на якому злочині «погорів» конкретний корупціонер.

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Теги: НАЗК корупція реєстр

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