З реєстру корупціонерів зникли 65 осіб. НАЗК пояснило, що відбувається

У корупціонерів є декілька законних підстав, які дають їм можливість прибрати свої прізвища з реєстру

Пресслужба НАЗК надала актуальні дані щодо кількості осіб, які зникли з реєстру корупціонерів – за період дії воєнного стану вилучено 65 осіб, які обороняють Україну. Ще сімом особам відмовлено, оскільки інформація про їхній захист Батьківщини не підтвердилася, інформує «Главком».

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Йдеться про те, що НАЗК дає шанс корупціонерам, котрі з 24 лютого 2022 року боронять Україну від російських загарбників, прибрати своє прізвище з Реєстру. Для цього їм потрібно надіслати заяву і копію військового квитка або іншого документа, який підтверджує їхню участь в обороні Батьківщини, на електронну пошту агентства.

Варто зазначити, що окрім цієї, є ще декілька законних підстав, за якими прізвище корупціонера може бути вилучено з реєстру:

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ухвала суду про скасування вироку;

виправдувальний вирок;

ухвала суду про відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження;

скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

розпорядчий документ або судове рішення про скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення.

скріншот з сайту НАЗК

Ймовірно, прохачів у НАЗК про вилучення їх з даних реєстру стане більше, оскільки багато обвинувачених, насамперед за тяжкими статтями Кримінального кодексу пішли у військо.

Нагадаємо, з початком військової агресії РФ українська влада закрила реєстр. Лише у вересні 2023-го Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке адмініструє цей реєстр, знову відновило публічний доступ до нього. Відтепер кожен охочий за кілька кліків може перевірити, на якому злочині «погорів» конкретний корупціонер.