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Кирило Тимошенко – не корупціонер. НАЗК розкритикувало рішення Печерського суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кирило Тимошенко – не корупціонер. НАЗК розкритикувало рішення Печерського суду
НАЗК називає «неповним, непереконливим та невмотивованим» рішення Печерського райсуду Києва у справі Кирила Тимошенка
фото з відкритих джерел

Печерський райсуд Києва встановив, що звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) називає «неповним, непереконливим та невмотивованим» рішення Печерського районного суду Києва, яким колишнього заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка було визнано невинуватим у вчиненні корупційних правопорушень. Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

«Незавершена судова реформа приводить до того, що за однаковими справами суди ухвалюють абсолютно різні рішення, що викликає справедливе обурення суспільства. Через недосконалість процедури розгляду подібних справ у місцевих судах українці позбавлені можливості дізнатися істину», – підкреслили у НАЗК.

Наголошується, що судове рішення набуло законної сили. Проте питання встановлення істини у справі Тимошенка не є однозначним через відсутність змагальності та всебічності під час її розгляду.

Нацагентство наполягає на власній правовій позиції та обґрунтованості протоколу про корупційне порушення щодо ексзаступника керівника Банкової Тимошенка. Зокрема, НАЗК вважає аргументи суду про визнання Тимошенка невинуватим неповними й непереконливими, а відповідне рішення – невмотивованим.

«Аргументи Печерського суду не переконали суспільство в тому, що ексзаступник керівника Офісу президента справді є невинуватим і, якби у НАЗК була можливість надати свої аргументи, Національне агентство ефективно нею скористалося б», – заявили в агентстві.

Зазначається, що через недосконалість законодавства у Національного агентства відсутня можливість представити свою позицію в суді чи оскаржити рішення в апеляційній інстанції.

Як наголосили в Нацагентстві, за чинним законодавством, НАЗК наділене повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, проте не є стороною під час розгляду справи й не має можливості надати суду аргументи на захист своїх позицій.

НАЗК ще минулого року напрацювало пакет пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які б могли усунути недоліки та забезпечити об’єктивний та всесторонній розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

«Це можливо реалізувати, надавши процесу розгляду подібних справ ознак змагальності. Наразі ці пропозиції перебувають на розгляді в Кабінеті Міністрів», – зазначили в НАЗК.

Крім того, Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки (ДАП) передбачено впровадження норми, відповідно до якої Нацагентству має бути надано статус учасника процесу у справах за складеними протоколами. У поєднанні з можливістю розгляду таких справ у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) замість місцевих судів це сприятиме напрацюванню усталеної судової практики щодо застосування вимог Закону «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, «Главком» оприлюднив сенсаційне рішення Печерського суду, який встановив: звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними.

Йдеться про підозру Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо вчинення топпосадовцем Банкової дій в умовах конфлікту інтересів та отриманні подарунків з порушенням закону. Зокрема, Тимошенку закидали одержання двох подарунків у вигляді прокату автівки Porsche Taycan, 2021 року випуску від неблизької особи (сума подарунка – 122 тис. грн) і тимчасового проживання у готелі Emili Resort (45,4 тис. грн).

Також НАЗК вважало, що колишній високопосадовець, використавши свій вплив, доручив співробітнику департаменту з питань регіональної політики Офісу президента виконати делікатне прохання – отримати візи, які виготовлені на ім’я Кирила Тимошенка та його сина.

Відповідно, за цими фактами заступник голови НАЗК Артем Ситник склав адмінпротокол, який було скеровано до суду. У суді прокурор наполягав: колишнього заступника керівника Офісу президента варто оштрафувати на 6,8 тис. грн. Однак, з огляду на відсутність у діях Кирила Тимошенка складу адміністративного правопорушення, суду довелося закрити провадження.

До слова, Кирило Тимошенко, якого звільнили з Офісу президента ще у січні, заявив про гучне повернення.

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Теги: Кирило Тимошенко суд НАЗК Київ

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