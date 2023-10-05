Кирило Тимошенко – не корупціонер. НАЗК розкритикувало рішення Печерського суду

Печерський райсуд Києва встановив, що звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) називає «неповним, непереконливим та невмотивованим» рішення Печерського районного суду Києва, яким колишнього заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка було визнано невинуватим у вчиненні корупційних правопорушень. Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

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«Незавершена судова реформа приводить до того, що за однаковими справами суди ухвалюють абсолютно різні рішення, що викликає справедливе обурення суспільства. Через недосконалість процедури розгляду подібних справ у місцевих судах українці позбавлені можливості дізнатися істину», – підкреслили у НАЗК.

Наголошується, що судове рішення набуло законної сили. Проте питання встановлення істини у справі Тимошенка не є однозначним через відсутність змагальності та всебічності під час її розгляду.

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Нацагентство наполягає на власній правовій позиції та обґрунтованості протоколу про корупційне порушення щодо ексзаступника керівника Банкової Тимошенка. Зокрема, НАЗК вважає аргументи суду про визнання Тимошенка невинуватим неповними й непереконливими, а відповідне рішення – невмотивованим.

«Аргументи Печерського суду не переконали суспільство в тому, що ексзаступник керівника Офісу президента справді є невинуватим і, якби у НАЗК була можливість надати свої аргументи, Національне агентство ефективно нею скористалося б», – заявили в агентстві.

Зазначається, що через недосконалість законодавства у Національного агентства відсутня можливість представити свою позицію в суді чи оскаржити рішення в апеляційній інстанції.

Як наголосили в Нацагентстві, за чинним законодавством, НАЗК наділене повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, проте не є стороною під час розгляду справи й не має можливості надати суду аргументи на захист своїх позицій.

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НАЗК ще минулого року напрацювало пакет пропозицій щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які б могли усунути недоліки та забезпечити об’єктивний та всесторонній розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

«Це можливо реалізувати, надавши процесу розгляду подібних справ ознак змагальності. Наразі ці пропозиції перебувають на розгляді в Кабінеті Міністрів», – зазначили в НАЗК.

Крім того, Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки (ДАП) передбачено впровадження норми, відповідно до якої Нацагентству має бути надано статус учасника процесу у справах за складеними протоколами. У поєднанні з можливістю розгляду таких справ у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) замість місцевих судів це сприятиме напрацюванню усталеної судової практики щодо застосування вимог Закону «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, «Главком» оприлюднив сенсаційне рішення Печерського суду, який встановив: звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними.

Йдеться про підозру Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо вчинення топпосадовцем Банкової дій в умовах конфлікту інтересів та отриманні подарунків з порушенням закону. Зокрема, Тимошенку закидали одержання двох подарунків у вигляді прокату автівки Porsche Taycan, 2021 року випуску від неблизької особи (сума подарунка – 122 тис. грн) і тимчасового проживання у готелі Emili Resort (45,4 тис. грн).

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Також НАЗК вважало, що колишній високопосадовець, використавши свій вплив, доручив співробітнику департаменту з питань регіональної політики Офісу президента виконати делікатне прохання – отримати візи, які виготовлені на ім’я Кирила Тимошенка та його сина.

Відповідно, за цими фактами заступник голови НАЗК Артем Ситник склав адмінпротокол, який було скеровано до суду. У суді прокурор наполягав: колишнього заступника керівника Офісу президента варто оштрафувати на 6,8 тис. грн. Однак, з огляду на відсутність у діях Кирила Тимошенка складу адміністративного правопорушення, суду довелося закрити провадження.

До слова, Кирило Тимошенко, якого звільнили з Офісу президента ще у січні, заявив про гучне повернення.