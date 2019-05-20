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    Політика

    За годину до інавгурації: що відбувається під Верховною Радою (фото)

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    За годину до інавгурації: що відбувається під Верховною Радою (фото)

    Працівники парламенту до останього чистять парадний вхід, по якому шостий президент буде заходити до Ради

    Сьогодні о 10-й годині почнеться інавгурація шостого президента України. Ще за пару годин до початку урочистостей прибиральниці продовжували чистити парадний вхід.

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    Для журналістів на площі Конституції біля парламенту обладнали медіа-зону.

    Навпроти Маріїнського палацу також зібралось багато людей. Після інавгурації Зеленський там будет приймати офіційні делегації.

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    За годину до інавгурації: що відбувається під Верховною Радою (фото)
    За годину до інавгурації: що відбувається під Верховною Радою (фото)
    За годину до інавгурації: що відбувається під Верховною Радою (фото)
    За годину до інавгурації: що відбувається під Верховною Радою (фото)
    За годину до інавгурації: що відбувається під Верховною Радою (фото)
    За годину до інавгурації: що відбувається під Верховною Радою (фото)
    За годину до інавгурації: що відбувається під Верховною Радою (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Нагадаємо, з шостої години ранку центр Києва біля парламенту вже був перекритий

    За порядком в урядовому кварталі слідкують поліцейські та нацгвардійці.

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