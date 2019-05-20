За годину до інавгурації: що відбувається під Верховною Радою (фото)



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Працівники парламенту до останього чистять парадний вхід, по якому шостий президент буде заходити до Ради

Сьогодні о 10-й годині почнеться інавгурація шостого президента України. Ще за пару годин до початку урочистостей прибиральниці продовжували чистити парадний вхід.

Для журналістів на площі Конституції біля парламенту обладнали медіа-зону.

Навпроти Маріїнського палацу також зібралось багато людей. Після інавгурації Зеленський там будет приймати офіційні делегації.

Нагадаємо, з шостої години ранку центр Києва біля парламенту вже був перекритий.

За порядком в урядовому кварталі слідкують поліцейські та нацгвардійці.