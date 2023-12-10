Московська церква обов'язково використає проти вас відвідування їхніх храмів

У Московській церкві згадали, що Володимир Зеленський 10 років тому хрестив у них у храмі дитину

Люди з критичним мисленням стають ворогами Московської церкви

Якщо Ви підете хрестити своїх дітей в парафію МП, будете відспівувати спочилих чи вінчатися, або просто ходитимете до них на службу «бо Бог один» – раніше чи пізніше МПвУ ОБОВʼЯЗКОВО це використає як доказ того, що їх люблять, поважають і підтримують.

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І якщо ви станете їх критикувати – то ваше минуле відвідування їхніх заходів вони обовʼязково використають ПРОТИ вас.

Тож думайте!

P.S. Приклади Юрія Луценка, Петра Порошенка, Володимира Зеленського та багатьох інших політиків, які кардинально змінили своє ставлення до МП, свідчать про фантастичну здатність структури МПвУ навіть друзів робити опонентами. Бо цю структуру В ПРИНЦИПІ не цікавить реальна думка людей.

Вони знають лише одну опцію – обовʼязок смиренно слухати всю ту лабуду, яку верховне начальство МП ллє у вуха послідовників. А у кого виявляється критичне мислення - той стає ворогом. Як, зокрема, Порошенко і Зеленський.