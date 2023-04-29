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Передані Данією САУ Caesar вже на бойовому чергуванні – Резніков

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Передані Данією САУ Caesar вже на бойовому чергуванні – Резніков
Самохідні артилерійські установки Caesar від Данії заступили на бойове чергування
фото з відкритих джерел

Олексій Рєзніков: «Завдяки нашим партнерам у Франції та Данії Україна має другий у світі за величиною артилерійський парк Caesar»

Самохідні артилерійські установки Caesar від Данії заступили на бойове чергування, повідомив на брифінгу 28 квітня міністр оборони Олексій Резніков.

«У серпні ми розпочали один проєкт із Королівством Данія про можливість отримати артилерійські системи, яке свого часу для своїх збройних сил замовило дивізіон французьких модернізованих самохідних артилерійських установок Caesar. Так от, данські Caesar вже заїхали в Україну та заступили на бойове чергування», – сказав Резніков.

Пізніше у твітері він зазначив, що Данія мала намір використати ці системи для своєї армії, але мудро і благородно вирішила передати їх українській армії через значну загрозу, яку становить для Європи в цілому російська агресія проти України».

Резніков повідомив, що данська сторона бере участь в організації тренувань українських військових.

Міністр оборони каже, що українські артилеристи відзначають маневреність і точність гаубиць.

Інформацію стосовно кількості наданого озброєння немає з міркувань безпеки. Однак міністр оборони України тонко натякнув, що наразі ЗСУ володіють великим арсеналом відповідних артустановок.

«Завдяки нашим партнерам у Франції та Данії Україна має другий у світі за величиною артилерійський парк Caesar», – зазначив Резніков.

Крім цього, Данія спільно із країнами Заходу ухвалюватиме рішення про надання Україні бойових літаків F-16. Рішення може бути прийняте до літа цього року. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен під час спільного брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Теги: Данія Франція Україна озброєння Олексій Резніков

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