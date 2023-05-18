Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
Знищити систему захисту ППО Patriot однією ракетою «Кинджал» неможливо
фото ілюстративне

Зенітно-ракетний комплекс вже відремонтували, він повністю відновлений і в робочому стані

Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг повідомила, що система ППО Patriot справді була пошкоджена внаслідок ракетної атаки у ніч на 16 травня. Про це вона сказала на брифінгу.

Однак зенітно-ракетний комплекс вже відремонтували, він повністю відновлений і в робочому стані.

Нагадаємо, раніше росіяни поширили брехню про те, що 16 травня їм вдалося знищити п’ять пускових установок Patriot і радіолокаційну станцію.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що знищити систему захисту ППО Patriot однією ракетою «Кинджал» неможливо.

До слова, триває 449-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. РФ продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Patriot ЗСУ війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Система ППО Patriot
ЗМІ з’ясували, які компоненти Patriot були пошкоджені під час атаки РФ
Сьогодні, 04:00
Система ППО Patriot
Пентагон оцінив стан нібито знищеного Patriot
Вчора, 23:17
За даними CNN, систему Patriot можливо було пошкоджено під час атаки, але не знищено
Знищення Patriot. Росія вигадала нову байку
Вчора, 21:36

Події в Україні

РФ знову била по Сумщині: є постраждалі
РФ знову била по Сумщині: є постраждалі
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
Київрада перейменувала вулиці і метро, екссуддя Князєв під вартою. Головне за 18 травня
Київрада перейменувала вулиці і метро, екссуддя Князєв під вартою. Головне за 18 травня
Можуть бути найбоєздатнішими. У Швеції таємно пройшли навчання тисячі військових ЗСУ
Можуть бути найбоєздатнішими. У Швеції таємно пройшли навчання тисячі військових ЗСУ
Стало відомо, коли НАТО обговорить передачу Україні винищувачів
Стало відомо, коли НАТО обговорить передачу Україні винищувачів
«Виграємо час для запланованих дій». Міноборони відзвітувало про пекельні бої в Бахмуті
«Виграємо час для запланованих дій». Міноборони відзвітувало про пекельні бої в Бахмуті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
В Кремлі свято
32K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
25K
У Києві чути вибухи, працює ППО
19K
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
18K
Росіяни атакували Вінниччину і Хмельниччину (оновлено)
14K
Блогер Володимир Золкін розповів, як отримав пожиттєве ув'язнення за вбивство

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту