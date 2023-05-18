Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система

Зенітно-ракетний комплекс вже відремонтували, він повністю відновлений і в робочому стані

Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг повідомила, що система ППО Patriot справді була пошкоджена внаслідок ракетної атаки у ніч на 16 травня. Про це вона сказала на брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак зенітно-ракетний комплекс вже відремонтували, він повністю відновлений і в робочому стані.

Нагадаємо, раніше росіяни поширили брехню про те, що 16 травня їм вдалося знищити п’ять пускових установок Patriot і радіолокаційну станцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що знищити систему захисту ППО Patriot однією ракетою «Кинджал» неможливо.

До слова, триває 449-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. РФ продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.