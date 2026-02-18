СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки

Спецслужба стверджує, що слідчі дії відбувалися в межах іншого кримінального провадження, не повʼязаного з тодішнім головкомом

Служба безпеки прокоментувала заяву посла України у Великій Британії, колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного про обшуки в його кабінеті. Спецслужба підтвердила, що у 2022 році дійсно приходила до законспірованого командного пункту Залужного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ у коментарі УП.

Коментуючи інтервʼю ексголовкома AP, в якому він згадав про обшуки, СБУ заявила, що в той період відбувались слідчі дії СБУ в рамках іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес. За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного.

«По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена», – пояснила пресслужба.

Нагадаємо, Залужний вперше розповів про конфлікти із Зеленським та обшуки СБУ в його кабінеті. Чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що у вересні 2022 року до його командного пункту з обшуком прийшли десятки співробітників Служби безпеки України. Це відбувалося саме тоді, коли у приміщенні перебували кілька офіцерів британської армії. Працівники Служби безпеки України тоді так і не сказали, що саме вони шукають, і Залужний завадив їм перебирати документи та комп'ютери.

До слова, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний агенції Associated Press розповів, чому план контрнаступу 2023 року не був реалізований належним чином. Він вважає, що президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних для цього ресурсів.