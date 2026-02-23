Що не так із мобілізацією? Залужний на роковини війни дав пояснення

Залужний: Вірогідність виживання саме людини вже не залежить від якості її підготовки і веде до неминучих втрат

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний зазначив, що досвід як Росії, так і України свідчить про те, що традиційний підхід до мобілізації в умовах сучасної війни вже повністю себе вичерпав. Про це він написав у колонці для «УП», передає «Главком».

«По-перше, саме ця війна, тривала і високо інтенсивна, показала: як не дивно, але найдорожчий ресурс у такій війні є саме людський, бо саме для його відновлення потрібно забагато часу, який буде значно більшим за цикли виробництва. Такий ресурс просто неможливо швидко замінити на полі бою. По-друге, виходячи з того, що поле бою стало прозорим та контролюється в автоматичному режимі роботами, вірогідність виживання саме людини вже не залежить від якості її підготовки і веде до неминучих втрат, що вимагає дистанціювання людини від цієї kill zone», – написав посол.

Залужний також наголосив, що український досвід підтверджує: питання мобілізації є надзвичайно чутливим і належить до тих чинників, які впливають на стійкість суспільства у війні на виснаження та на готовність громадян підтримувати її. Саме тому, за його словами, Росія не оголошує загальної мобілізації, якою інколи лякають українців.

Посол підкреслив, що для РФ ведення війни силами найманців і добровольців суттєво відрізняється від війни із залученням примусово мобілізованих, адже політичні наслідки в цих випадках різні. Отже, як зазначив Залужний, майбутні війни навряд чи передбачатимуть багатомільйонні мобілізації всього населення.

«Мова більше йде про технологічну та економічну мобілізацію, як запоруку нерозривного процесу забезпечення і підтримання технологічної переваги над противником. Роботи сьогодні не тільки виконують допоміжні функції, а й проводять окремі штурмові дії, та навіть беруть живих солдатів противника у полон. Використання ж будь-якої техніки в цих kill zone, як і людей, перетворилося на справжнє самогубство», – зазначив дипломат.

Залужний зауважив, що російсько-українська війна дала державам, які стикаються з демографічними викликами, надзвичайно важливий урок: модель ведення бойових дій, заснована на обміні людських життів на тактичні здобутки, більше не є логічною і доступною опцією.

«На сучасному високотехнологічному полі бою, насиченому високоточними системами ураження, такий підхід є неприйнятним не тільки з моральної точки зору, але й тактичної ефективності. Оскільки, як не парадоксально, зі збільшенням технологічності поля бою саме людина стає на ньому найдефіцитнішим і єдиним принципово невідновлюваним ресурсом. Це особливо актуально для розвинених країн, де демографічні тенденції роблять традиційні підходи до ведення війни все менш прийнятними», – стверджує посол.

Залужний навів приклад, зазначивши, що на Європейському континенті жодна країна не має позитивного індексу народжуваності, тому кожна втрата особового складу на полі бою набуває не лише військового, а передусім соціально-економічного значення. У зв’язку з цим, за його словами, технологічна еволюція у напрямі «роботизації» війни запропонувала альтернативу, яка дає змогу зберігати бойову ефективність за умови істотного скорочення участі людини і, як наслідок, зменшення людських втрат.

«На заміну наддорогій високоточній зброї, що була справжнім гейм-ченйджером 20 століття, прийшла зброя виснаження. Це дешева і масова, проте досить високоточна зброя, яка з високою швидкістю виснажує дорогі системи озброєнь», – підсумував Валерій Залужний.

Як повідомлялося, Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації. За словами Федорова, відомство найближчим часом запропонує системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.