Затверджено програму дій уряду на 2025 рік – Свириденко

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У програмі окреслено 12 пріоритетів
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Свириденко: У програмі ми окреслили 12 пріоритетів

 Сьогодні, 10 вересня, Кабмін затвердив програму дій на 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Сьогодні рішенням Кабінету міністрів погодили і внесли документ на розгляд Верховної Ради. У програмі ми окреслили 12 пріоритетів – це безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку, культура», – йдеться у повідомленні.

Свириденко додала: «Цей документ – наш план для вирішення ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни».

Премʼєр-міністерка наголосила, що програму було презентовано 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього відкрився збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.

«Загалом уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян. Найбільше звернень було адресовано Міністерству економіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій», – підкреслила Свириденко.

Як повідомлялося, 18 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду. Вона зауважила, що у планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету, який виділяється на озброєння, саме на українську зброю. 

Теги: Юлія Свириденко Кабмін

