Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту
Ремонт дороги до гірськолижного курорту
колаж: glavcom.ua

За ці гроші мають відремонтувати лише 6 км дороги

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області збирається витратити майже пів мільярда гривень на капітальний ремонт дороги до гірськолижного курорту Славське. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro. Мова про трасу державного значення Т-14-24 Сколе – Славське, ділянка з 18-го по 24-й кілометр.

Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість робіт – 478,8 млн грн. Пропозиції від учасників прийматимуть до 2 вересня, а підрядник має завершити ремонт до кінця 2026 року.

Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту фото 1
Скриншот із Google Maps

У документації йдеться про капітальний ремонт дорожнього полотна, укріплення узбіч і заходи безпеки. Переможця визначать за критерієм найнижчої ціни. Забезпечення тендерної пропозиції – 2,3 млн грн у формі банківської гарантії.

Зазначимо, Славське – один із гірськолижних курортів України. Навіть попри війну, потік туристів у Карпати зростає. Саме траса Т-14-24, яку планують ремонтувати, з’єднує курорт із магістраллю Київ–Чоп.

Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту фото 2
Скриншот із Google Maps

Згадану ділянку дороги Сколе – Славське ремонтували у 2015 році. Підрядником була компанія «Автомагістраль Південь».

Також варто зазначити, що у 2025 році Кабінет міністрів України виділив на цю дорогу 10 млн грн. Це майже у 50 разів менше від очікуваної вартості.

Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту фото 3
Із постанови Кабміну

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабмін виділив 12,6 млрд грн на дороги у 2025 році. Головний розпорядник коштів – Держагентство відновлення.

Кошти мають піти на будівництво, ремонт і реконструкцію автошляхів, розвиток пунктів пропуску на кордоні, реалізацію проєктів у межах програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF) та державні запозичення для відновлення транспортної інфраструктури.

Теги: Львівщина ремонт будівництво гроші дороги Кабмін

