Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту

За ці гроші мають відремонтувати лише 6 км дороги

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області збирається витратити майже пів мільярда гривень на капітальний ремонт дороги до гірськолижного курорту Славське. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro. Мова про трасу державного значення Т-14-24 Сколе – Славське, ділянка з 18-го по 24-й кілометр.

Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість робіт – 478,8 млн грн. Пропозиції від учасників прийматимуть до 2 вересня, а підрядник має завершити ремонт до кінця 2026 року.

Скриншот із Google Maps

У документації йдеться про капітальний ремонт дорожнього полотна, укріплення узбіч і заходи безпеки. Переможця визначать за критерієм найнижчої ціни. Забезпечення тендерної пропозиції – 2,3 млн грн у формі банківської гарантії.

Зазначимо, Славське – один із гірськолижних курортів України. Навіть попри війну, потік туристів у Карпати зростає. Саме траса Т-14-24, яку планують ремонтувати, з’єднує курорт із магістраллю Київ–Чоп.

Скриншот із Google Maps

Згадану ділянку дороги Сколе – Славське ремонтували у 2015 році. Підрядником була компанія «Автомагістраль Південь».

Також варто зазначити, що у 2025 році Кабінет міністрів України виділив на цю дорогу 10 млн грн. Це майже у 50 разів менше від очікуваної вартості.

Із постанови Кабміну

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабмін виділив 12,6 млрд грн на дороги у 2025 році. Головний розпорядник коштів – Держагентство відновлення.

Кошти мають піти на будівництво, ремонт і реконструкцію автошляхів, розвиток пунктів пропуску на кордоні, реалізацію проєктів у межах програми ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF) та державні запозичення для відновлення транспортної інфраструктури.