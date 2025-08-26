Головна Гроші Особисті фінанси
Кабмін продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кабмін продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО
Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно
Допомога виплачується щомісяця, на кожного члена родини ВПО, з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи

Уряд продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб до лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінсоцполітики.

Мова йде про осіб з інвалідністю І-III групи, сімей з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років), сімей, у складі яких лише непрацездатні особи тощо.

Прийнята постанова вносить ще низку змін у порядок призначення виплат на проживання для ВПО:

  • наявність коштів на депозитному рахунку понад 100 тис. грн тепер не буде перепоною при призначенні допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;
  • якщо непрацююча працездатна особа після припинення виплати їй допомоги в межах цього ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або іншим чином працевлаштувалася, виплата їй допомоги поновлюється (з того місяця, у якому людина почала працювати).

Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно.

Розмір виплат становить:

  • 2 тис. грн – на одну дорослу особу
  • 3 тис. грн – на одну дитину або особу з інвалідністю.

Допомога виплачується щомісяця, на кожного члена родини ВПО, з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи.

Нагадаємо, що малозабезпечені сім’ї в Україні мають право на державну соціальну допомогу, якщо їхній сукупний дохід є нижчим за прожитковий мінімум, встановлений для відповідної сім’ї.

Як повідомлялося, молоді лікарі, які щойно завершили інтернатуру, можуть отримати від держави одноразову виплату у 200 тис. грн. Ця фінансова підтримка призначена для тих фахівців, хто погодиться працювати у сільських або прифронтових районах.

