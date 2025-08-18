Головна Країна Політика
search button user button menu button

50% бюджету на зброю. Свириденко представила план дій уряду на наступний рік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
50% бюджету на зброю. Свириденко представила план дій уряду на наступний рік
Планується залучити $37 млрд макрофінансової допомоги на 2026-2027 роки
фото: glavcom.ua

У планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету на українську зброю

Сьогодні, 18 серпня, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Свириденко зауважила, що у планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету на українську зброю. 

Пріоритети уряду:

  1. оборона і безпека;
  2. євроінтеграція;
  3. антикорупція;
  4. добробут;
  5. ветеранська політика;
  6. макрофінанси та реформи;
  7. бізнес;
  8. здоров'я та спорт;
  9. освіта та наука;
  10. відбудова;
  11. культура;
  12. зимова стабільність.

Планується залучити $37 млрд макрофінансової допомоги на 2026-2027 роки.

Нагадаємо, 13 серпня Кабмін ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. «Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях – це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. За кожною цифрою – люди, яким держава має допомогти. В основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я», – йшлося у повідомленні Свириденко.

За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік.

Читайте також:

Теги: Кабмін Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому закон про ліквідацію незалежності НАБУ І САП – це вершина айсбергу
Чому закон про ліквідацію незалежності НАБУ І САП – це вершина айсбергу
24 липня, 18:23
Тетяна Бережна від 17 червня 2022 року була призначена на посаду заступника Міністра економіки України
Уряд призначив тимчасову очільницю Мінкульту
28 липня, 22:02
У Кабміні відбулися кадрові зміни: перелік
У Кабміні відбулися кадрові зміни: перелік
21 липня, 10:48
Свириденко заявила, що Україна масштабуватиме власне виробництво вибухівки
Свириденко прокоментувала перший тиждень роботи нового Кабміну (відео)
27 липня, 13:19
Повістки тепер надсилатимуться рекомендованими листами
25-річним військовозобов’язаним нададуть звання для виклику до ТЦК – Міноборони
30 липня, 21:04
Винницький обіймав посаду заступника міністра освіти з 2023 року
Уряд звільнив заступника Лісового
8 серпня, 21:55
Андрій Богдан звинуватив Тимофія Милованова у брехні, яка стосується Юлії Свириденко
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко
8 серпня, 11:31
Законопроєкт має бути розглянутий і ухвалений парламентом
Кабмін погодив законопроєкт про пільги для постраждалих учасників Революції гідності
11 серпня, 15:16
Завдяки Угоді до роботи в Офісі Прокурора МКС в Україні залучатимуть працівників Національної поліції, прокурорів та представників інших компетентних органів
Україна поглиблює співпрацю з Міжнародним кримінальним судом: Кабмін затвердив угоду
15 серпня, 11:48

Політика

Підтримка прифронтових регіонів: коли запрацюють послуги
Підтримка прифронтових регіонів: коли запрацюють послуги
50% бюджету на зброю. Свириденко представила план дій уряду на наступний рік
50% бюджету на зброю. Свириденко представила план дій уряду на наступний рік
Постійні атаки противника: Сирський розповів про найскладніші напрямки на фронті
Постійні атаки противника: Сирський розповів про найскладніші напрямки на фронті
Бухгалтерка БЕБ отримала від сина мільйон в подарунок
Бухгалтерка БЕБ отримала від сина мільйон в подарунок
«Коаліція рішучих» готова розгорнути сили стримування в Україні
«Коаліція рішучих» готова розгорнути сили стримування в Україні
Як Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні: подробиці від Bild
Як Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні: подробиці від Bild

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
26K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
13K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3277
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2223
Аляска. Без емоцій

Новини

Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua