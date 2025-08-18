50% бюджету на зброю. Свириденко представила план дій уряду на наступний рік

У планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету на українську зброю

Сьогодні, 18 серпня, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Свириденко зауважила, що у планах уряду на наступний рік – спрямувати 50% бюджету на українську зброю.

Пріоритети уряду:

оборона і безпека; євроінтеграція; антикорупція; добробут; ветеранська політика; макрофінанси та реформи; бізнес; здоров'я та спорт; освіта та наука; відбудова; культура; зимова стабільність.

Планується залучити $37 млрд макрофінансової допомоги на 2026-2027 роки.

Нагадаємо, 13 серпня Кабмін ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. «Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях – це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. За кожною цифрою – люди, яким держава має допомогти. В основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я», – йшлося у повідомленні Свириденко.

За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік.