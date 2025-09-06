Головна Країна Політика
Уряд пропонує саджати за втечу з України. Що очікує на тих, хто вже виїхав за кордон?

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Уряд пропонує саджати за втечу з України. Що очікує на тих, хто вже виїхав за кордон?
фото з відкритих джерел

Юрист пояснив, на кого пошириться дія скандального законопроєкту в разі його прийняття

Урядовий законопроєкт №13673 передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд з України та порушення строків перебування за кордоном під час воєнного стану. Однак навіть якщо закон буде прийнято, його дія не пошириться на тих, хто вже здійснив зазначені проступки. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях».

«Конституція забороняє застосування законів, які погіршують правове становище особи, до подій, що мали місце раніше, а також встановлює, що ніхто не може нести відповідальність за діяння, які на момент їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення», – пояснив у коментарі «Главкому» юрист Дмитро Бузанов.

Таким чином, нові кримінальні статті застосовуватимуться лише до порушень, скоєних після офіційної публікації закону, яка зазвичай відбувається після його ухвалення та підпису президентом України.

«Отже, громадяни, які виїхали поза межами пунктів пропуску до потенційного прийняття закону (наприклад, у період з 2022 по 2025 рік), або не повернулись у встановлені строки, не підпадатимуть під нову кримінальну чи адміністративну відповідальність. Натомість до них можуть застосовуватися такі норми, як стаття 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення або стаття 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу), якщо відповідальність за такі дії була передбачена раніше та не завершена строками притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності», – додав правозахисник.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Кабінет міністрів України, за підписом прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

До слова, 27 серпня Кабмін дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинати державний кордон під час воєнного стану. Також уряд оновив порядок перетину державного кордону, за яким тепер чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено перетинати кордон під час воєнного стану.

Теги: Кабмін закон кордон законопроєкт

Уряд пропонує саджати за втечу з України. Що очікує на тих, хто вже виїхав за кордон?
Уряд пропонує саджати за втечу з України. Що очікує на тих, хто вже виїхав за кордон?
