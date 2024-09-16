Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини

Конкретної кількості бронемашин, які будуть передані Україні, в Міноборони не назвали

Раніше Україні вже було передано різні види озброєння і техніки, закупленими раніше в Австрії

Латвія передасть Україні закуплені раніше у Великої Британії бойові гусеничні бронемашини розвідки CVR(T). Про це повідомляє Delfi.

Конкретної кількості бронемашин, які будуть передані Україні, в Міноборони не назвали.

Зазначається. що Латвія зобов'язалася надавати військову підтримку Україні в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту щорічно щонайменше до 2026 року. Раніше Україні вже було передано різні види озброєння і техніки, включно з гелікоптерами і самохідними гаубицями, закупленими раніше в Австрії.

Підписаний із Великою Британією 2014 року договір передбачав постачання 123 бронемашин CVR(T) – 116 модернізованих і семи без капітального ремонту для навчання механіків. Перші машини були поставлені Латвії восени 2015 року.

У 2019 році з Великою Британією було укладено ще один договір про додаткову закупівлю бронемашин, зазначає агентство.

Командувач Національних збройних сил Латвії Леонід Калніньш раніше заявив, що латвійській армії потрібні нові бойові машини піхоти для заміни CVR(T). Цього літа міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив журналістам, що закупівля бойових машин піхоти перебуває на завершальній стадії відбору претендентів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.

Раніше повідомлялося, що Латвія відправила Україні ще одну партію безпілотників. У ній понад 500 одиниць дронів. Про це заявив міністр оборони Латвії Адріс Спрудс у Twitter. Постачання дронів здійснюється в рамках міжнародної коаліції безпілотників.

До слова, у Ризі з'явився будинок для українських біженців, де вони зможуть провести перші 120 днів перебування у Латвії, доки не знайдуть собі іншого житла. Тут можуть розміститися до 125 осіб та залишитися на 120 днів.