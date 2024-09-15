Україна не може оснастити навіть 4 із 14 необхідних бригад – Зеленський

Під час восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США щодо допомоги Україні, були використані всі резерви

Президент поскаржився на повільне постачання допомоги партнерами

Президент Володимир Зеленський заявив, що через брак озброєння Україна наразі не може оснастити навіть 4 із 14 бригад, які потрібно підготувати. Про це він сказав у інтерв’ю CNN.

«По-перше, все відбувається дуже повільно (постачання допомоги від партнерів, – ред.). По-друге, нам потрібно підготувати 14 бригад. Досі в нас цього немає, і з цього пакета бригад ми не оснастили навіть 4», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що під час восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США щодо допомоги Україні, були використані всі резерви.

«Ми використовували все, що могли. Ми передали те, що у нас є в резервах, те, що є на складах або в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Ми забрали всю зброю, яка в них була», – розповів він.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США.

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії.