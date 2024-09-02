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Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ
Шпиталь сконструювали зі шести сталевих бункерів, оснастили системами вентиляції, водопостачання і альтернативними джерелами живлення
фото: Гештаб

У такому стабпункті можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби

Міністерство оборони України повідомило про введення в експлуатацію першого підземного стабілізаційного пункту для Збройних Сил України. Шпиталь сконструйовано зі шести сталевих бункерів, що забезпечують максимальний захист та надійність у польових умовах.

Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ фото 1

«Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій», – підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.

Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ фото 2

Об'єкт оснащено сучасними системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення, що дозволяє забезпечити автономну роботу медичного закладу навіть у випадку надзвичайних ситуацій.

Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ фото 3

У стабілізаційному пункті встановлено новітнє медичне обладнання, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення.

Завдяки потужностям підземного стабілізаційного пункту, щодоби можна надавати допомогу понад 100 пораненим військовослужбовцям.

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Теги: Міноборони Рустем Умєров

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