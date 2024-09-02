Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ

У такому стабпункті можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби

Міністерство оборони України повідомило про введення в експлуатацію першого підземного стабілізаційного пункту для Збройних Сил України. Шпиталь сконструйовано зі шести сталевих бункерів, що забезпечують максимальний захист та надійність у польових умовах.

«Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій», – підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.

Об'єкт оснащено сучасними системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення, що дозволяє забезпечити автономну роботу медичного закладу навіть у випадку надзвичайних ситуацій.

У стабілізаційному пункті встановлено новітнє медичне обладнання, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення.

Завдяки потужностям підземного стабілізаційного пункту, щодоби можна надавати допомогу понад 100 пораненим військовослужбовцям.