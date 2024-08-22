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Умєров розповів конгресменам США про військові цілі на прикордонні РФ

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Умєров розповів конгресменам США про військові цілі на прикордонні РФ
Український чиновник в зустрівся у Києві з делегацією Палати представників Конгресу США
фото: Міністерство оборони України

Сили оборони України під час операцій на прикордонних територіях РФ прагнуть знизити можливості ворога для атак на українські населені пункти

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з делегацією Конгресу США у Києві наголосив, що військові операції Збройних Сил України на території Росії в прикордонних районах мають на меті знизити здатність ворога атакувати українські населені пункти. Особливу увагу було приділено ситуації в районах, що межують із Сумською областю, які регулярно потерпають від обстрілів та атак з боку Росії. Про це йдеться в заяві міністра оборони України Рустема Умєрова.

«Разом з командою поінформували американських партнерів про поточну ситуацію на фронті, зокрема у прилеглих до Сумщини територіях. Наші цілі там – очистити прикордоння від російських військових загроз й унеможливить ворожі обстріли та атаки на наші міста й села. Також обговорили важливі потреби української армії. Наголосив на необхідності отримання швидкого дозволу від союзників на повне використання далекобійної зброї по цілях на території росії. Це питання захисту наших мирних міст та сіл», - заначив міністр оборони.

Цікаво, що з Сумською областю межують через державний кордон три російські регіони: Брянська, Курська та Бєлгородська області.

Міністр також підкреслив важливість отримання від союзників дозволу на повне використання далекобійної зброї по цілях, розташованих на території Росії, зазначивши, що це питання безпосередньо пов'язане із захистом мирних українських міст та сіл.

Під час зустрічі сторони також обговорили поточну ситуацію на фронті, важливі потреби Збройних Сил України у військовій допомозі, а також підготовку до найближчої зустрічі у форматі «Рамштайн» та шляхи підвищення її ефективності. Міністр Умєров висловив вдячність Сполученим Штатам за всебічну двопартійну підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

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Теги: міністр військові Рустем Умєров Курщина

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