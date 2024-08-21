Рада підтримала ратифікацію Римського статуту

Народним депутатам перед голосуванням були передані листи підтримки від Генштабу та Буданова

Сьогодні 21 серпня на засідання Верховна Рада підтримала ратифікацію Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще називають Римським статутом. Документ підтримав 281 народний обранець. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, народним депутатам перед голосуванням передали листи підтримки від Генштабу та Буданова.

Також Железняк вказав, що дуже важка дискусія була під час розгляду. Було багато виступів і за і проти.

Результати голосування в сесійній залі за ратифікацію Римського статуту

Римський статут Україна підписала 20 січня 2000 року. Але у липні 2001-го Конституційний суд визнав статут таким, що не відповідає Конституції. Тоді Україна не могла ратифікувати цей документ.

Та у 2014 та 2015 роках Україна прийняла дві заяви про визнання юрисдикції МКС: щодо справ Майдану і злочинів проти людяності та воєнних злочинів, вчинених на її території. У 2014 році Асоціація з Європейським Союзом (ЄС) передбачала зобов'язання для України ратифікувати Римський статут, але тоді цього так і не сталося.

Нератифікацію статуту посадовці раніше пояснювали тим, що в Україні, зокрема серед військових, неправильно прокомунікований цей документ. Через що, у захисників створилася хибна думка, що, начебто, як тільки Україна ратифікує Римський статут, він стане підставою для притягнення українських військових та керівництва до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді.

Нагадаємо, 15 серпня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Це посилить позицію України на міжнародній арені та дозволить ефективніше переслідувати росіян за їхні злочини.

Завдяки залученню України до Міжнародного кримінального суду вдасться збільшити ефективність роботи МКС щодо України, притягувати до відповідальності за злочини, вчинені російськими громадянами на території України. Фактично, ми будемо долучені до роботи ключового світового органу правосуддя та матимемо можливість впливати на пріоритизацію нашого питання в ньому. МКС видав вже шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема Путіна, армійської верхівки: Шойгу, Герасимова та інших генералів. Наша участь у роботі МКС дозволить посилити розгляд поточних справ, відкрити нові і забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців.

Відстоювання інтересів України в Міжнародному кримінальному суді.

Україна зможе:

брати участь в Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду і формувати політику МКС;

висувати свого кандидата на посаду судді;

затверджувати розподіл бюджету Міжнародного кримінального суду з метою забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні;

брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб (зокрема Прокурора МКС), впливати на розробку змін до Римського Статуту, що є ключовим для нас у питанні захисту наших військових.





Євроінтеграція України та виконання нашої частини безпекових угод

Україна має зобов’язання щодо ратифікації Римського Статуту в Угоді про Асоціацію з ЄС (стаття 8.) Крім того це одна з вимог нашого вступу до блоку. Низка вже підписаних безпекових угод з країнами також містять положення щодо ратифікації Римського Статуту, зокрема, з Нідерландами та Німеччиною. За умовами безпекових угод ми отримуємо від партнерів військову, фінансову та дипломатичну підтримку, а взамін проводимо реформи та гармонізуємо наше законодавство. Тому ратифікація стане потужним сигналом нашої відданості своїм зобов’язанням.

Компенсація українцям, які постраждали від російських злочинів

Повноцінна участь України у МКС (для якої потрібна ратифікація) спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду Міжнародного кримінального суду для потерпілих та підвищить шанси отримання компенсацій для потерпілих від російських злочинів.

Захист українських військових

Варто розуміти, що ратифікація не означає, що з’явиться ризик притягнення українських військових та інших громадян до відповідальності.

По-перше, Україна вже повністю визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з 21 листопада 2013 року двома відповідними заявами, а Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду розпочав розслідування Ситуації в Україні «охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяностi чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України, будь-якою особою» – без обмежень за громадянством.

По-друге, відповідно до компліментарності – фундаментального принципу роботи МКС – наші громадяни можуть постати перед Міжнародного кримінального суду лише у тому випадку, якщо національні суди не можуть або не бажають притягати до відповідальності за міжнародні злочини.

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його.