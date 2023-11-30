Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленська увійшла у топ найвпливовіших жінок світу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленська увійшла у топ найвпливовіших жінок світу
Перша леді України Олена Зеленська
фото з відкритих джерел

Прем’єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що перша леді України стала світовим символом стійкості

У цьогорічний список з 25 найвпливовіших жінок світу за версією видання Financial Times увійшла перша леді України Олена Зеленська. Про це повідомило видання Financial Times.

Зеленську у список найвпливовіших жінок додала прем’єрка Естонії Кая Каллас. У своєму коментарі вона зазначила, що її найбільше в Зеленській захоплює чесність. «Через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну вона (Олена Зеленська – «Главком») сказала журналісту: «Ніхто з нас не в порядку». Вона знає, як це – прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом; не знати, коли та чи побачиш ти своїх близьких наступного разу; як знайти в собі сили боротися за свободу, попри все це», – сказано в повідомлені.

За словами Каллас, перша леді України стала світовим символом стійкості, як і її чоловік – президент Володимир Зеленський. «Її лідерство у розв'язанні питань психічного здоров'я українців під час війни є життєво важливим... Зараз світ повинен прислухатися до Зеленської та дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням», – підкреслила прем’єрка Естонії.

Також у списку найвпливовіших жінок австралійська акторка Марго Роббі, американська співачка Бейонсе, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, директорка з технологій компанії OpenAI Міра Мураті, виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття ООН Елізабет Марума Мрема, міністерка охорони довкілля Бразилії Маріна Сілва.

Нагадаємо, Зеленський переміг у номінації «Мрійники» за версією Politico. Він надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів на дієву фінансову та військову допомогу. Президента України назвали тим, хто біжить довгий марафон.

Також видання зазначило, що 2024 рік буде непростим для президента України, адже українці виснажуються, світ відволікається на Близький Схід, а політики ЄС починають побоюватися наслідків війни.

Зауважимо, минулого року президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи, який оприлюднило видання Politico. Зеленського видання назвало людиною, якій Європа не лише довіряє, але й захоплюється та наслідує – на відміну від попередніх президентів України.

Крім того, американський журнал Time назвав Зеленського людиною 2022 року. Разом із президентом видання відзначило «дух України» – за опір, який країна виявила Росії.

Раніше повідомлялося, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Він став четвертим у списку «діячів» за версією Politico. Очільника Банкової називають «зеленим кардиналом» України. Оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені глави держави. Ймовірно, найбільшим досягненням Єрмака називають «залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії» в серпні минулого року.

До слова, Politico назвало переможця свого щорічного рейтингу найвпливовіших людей Європи.

Читайте також: Politico назвало Зеленського «мрійником року». Чому це удар по українцях
Теги: Олена Зеленська перша леді

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Зеленська й Урсула фон дер Ляєн
ЄС передав Україні 370 шкільних автобусів (фото)
5 листопада, 14:58
Президент Франції тепло прийняв першу леді України
Зеленська зустрілася з Макроном та його дружиною у Франції: обіймалися і цілувалися
10 листопада, 10:37
Анатолій Казмірчук – заслужений лікар України, генерал-майор медичної служби
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
20 листопада, 06:32
Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії у квітні 2013 року
Окупанти повідомили, на що підуть кошти від продажу квартири Зеленських у Криму
31 жовтня, 06:34
Зеленська під час свого виступу розповіла, яку культурну спадщину вже зруйнували російські загарбники
Зеленська вразила символізмом одягу на конференції ЮНЕСКО (фото)
9 листопада, 10:33
Війна Росії проти нашої держави – це війна у глобальному світі, напад на всі міжнародні домовленості, на права людини, наголосила Олена Зеленська
Олена Зеленська розповіла, яке питання під час інтерв'ю вводить її в ступор
18 листопада, 21:24

Політика

Зеленський провів переговори із Шольцем і повідомив деталі
Зеленський провів переговори із Шольцем і повідомив деталі
Під час розстрілів майданівців Янукович постійно телефонував Путіну: результати розслідування
Під час розстрілів майданівців Янукович постійно телефонував Путіну: результати розслідування
Адвокат Кернеса: колишній мер Харкова лікувався у німецькій клініці під вигаданим ім’ям
Адвокат Кернеса: колишній мер Харкова лікувався у німецькій клініці під вигаданим ім’ям
Зеленська увійшла у топ найвпливовіших жінок світу
Зеленська увійшла у топ найвпливовіших жінок світу
Банкова пояснила, що відбувається між Зеленським і Залужним
Банкова пояснила, що відбувається між Зеленським і Залужним
Зеленський побував на передовій у Куп'янську і роздав нагороди воїнам (відео)
Зеленський побував на передовій у Куп'янську і роздав нагороди воїнам (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
14K
Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит
8474
Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України
8013
РФ завезла на окуповані території понад 100 тис. мігрантів з Азії: названо мету
4913
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4268
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю

Новини

Порошенко летить у Вашингтон
Сьогодні, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Вчора, 14:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua