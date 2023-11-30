Зеленська увійшла у топ найвпливовіших жінок світу

Прем’єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що перша леді України стала світовим символом стійкості

У цьогорічний список з 25 найвпливовіших жінок світу за версією видання Financial Times увійшла перша леді України Олена Зеленська. Про це повідомило видання Financial Times.

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Зеленську у список найвпливовіших жінок додала прем’єрка Естонії Кая Каллас. У своєму коментарі вона зазначила, що її найбільше в Зеленській захоплює чесність. «Через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну вона (Олена Зеленська – «Главком») сказала журналісту: «Ніхто з нас не в порядку». Вона знає, як це – прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом; не знати, коли та чи побачиш ти своїх близьких наступного разу; як знайти в собі сили боротися за свободу, попри все це», – сказано в повідомлені.

За словами Каллас, перша леді України стала світовим символом стійкості, як і її чоловік – президент Володимир Зеленський. «Її лідерство у розв'язанні питань психічного здоров'я українців під час війни є життєво важливим... Зараз світ повинен прислухатися до Зеленської та дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням», – підкреслила прем’єрка Естонії.

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Також у списку найвпливовіших жінок австралійська акторка Марго Роббі, американська співачка Бейонсе, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, директорка з технологій компанії OpenAI Міра Мураті, виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття ООН Елізабет Марума Мрема, міністерка охорони довкілля Бразилії Маріна Сілва.

Нагадаємо, Зеленський переміг у номінації «Мрійники» за версією Politico. Він надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів на дієву фінансову та військову допомогу. Президента України назвали тим, хто біжить довгий марафон.

Також видання зазначило, що 2024 рік буде непростим для президента України, адже українці виснажуються, світ відволікається на Близький Схід, а політики ЄС починають побоюватися наслідків війни.

Зауважимо, минулого року президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи, який оприлюднило видання Politico. Зеленського видання назвало людиною, якій Європа не лише довіряє, але й захоплюється та наслідує – на відміну від попередніх президентів України.

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Крім того, американський журнал Time назвав Зеленського людиною 2022 року. Разом із президентом видання відзначило «дух України» – за опір, який країна виявила Росії.

Раніше повідомлялося, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Він став четвертим у списку «діячів» за версією Politico. Очільника Банкової називають «зеленим кардиналом» України. Оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені глави держави. Ймовірно, найбільшим досягненням Єрмака називають «залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії» в серпні минулого року.

До слова, Politico назвало переможця свого щорічного рейтингу найвпливовіших людей Європи.