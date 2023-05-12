Прем'єр Британії розчарований, що Зеленський не виступить на Євробаченні

Речник прем'єра Британії: «Свободи, за які бореться президент Зеленський та український народ, не є політичними, вони є фундаментальними»

Сунак вважає, що виступ Зеленського був би «доречним», оскільки Велика Британія приймає конкурс від імені України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розчарований, що президент України Володимир Зеленський не виступить під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення. Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву речника британського прем'єра.

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За словами посадовця, Сунак вважає, що виступ Зеленського був би «доречним», оскільки Велика Британія приймає конкурс від імені України.

«Свободи, за які бореться президент Зеленський та український народ, не є політичними, вони є фундаментальними», – сказав речник прем'єра Британії.

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Нагадаємо, видання The Times повідомило, що Європейська мовна спілка відмовила президенту України Володимиру Зеленському у виступі під час фіналу Євробачення-2023. Видання зазначає, що Зеленський звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу конкурсу перед 160-мільйонною аудиторією у відеоформаті. Він планував закликати світову спільноту продовжити підтримувати Україну на тлі російської військової агресії.

Водночас в офісі президента України заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення з пропозицією щодо онлайн-виступу Зеленського.

До слова, у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2023, яке відбудеться 13 травня в Ліверпулі виступлять українські зірки, вже відомі фанатам шоу. Серед них: переможці тогорічного конкурсу Kalush Orchestra, гурт Go_A, співачка і переможниця шоу 2016 року Jamala, виконавці Тіна Кароль та Вірка Сердючка.

Оскільки Україна перемогла у 2022 році, Євробачення-2023 буде багатим саме на елементи української культури.