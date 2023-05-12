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Прем'єр Британії розчарований, що Зеленський не виступить на Євробаченні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прем'єр Британії розчарований, що Зеленський не виступить на Євробаченні
Речник прем'єра Британії: «Свободи, за які бореться президент Зеленський та український народ, не є політичними, вони є фундаментальними»
фото з відкритих джерел

Сунак вважає, що виступ Зеленського був би «доречним», оскільки Велика Британія приймає конкурс від імені України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розчарований, що президент України Володимир Зеленський не виступить під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення. Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву речника британського прем'єра.

За словами посадовця, Сунак вважає, що виступ Зеленського був би «доречним», оскільки Велика Британія приймає конкурс від імені України.

«Свободи, за які бореться президент Зеленський та український народ, не є політичними, вони є фундаментальними», – сказав речник прем'єра Британії.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що Європейська мовна спілка відмовила президенту України Володимиру Зеленському у виступі під час фіналу Євробачення-2023. Видання зазначає, що Зеленський звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу конкурсу перед 160-мільйонною аудиторією у відеоформаті. Він планував закликати світову спільноту продовжити підтримувати Україну на тлі російської військової агресії. 

Водночас в офісі президента України заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення з пропозицією щодо онлайн-виступу Зеленського.

До слова, у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2023, яке відбудеться 13 травня в Ліверпулі виступлять українські зірки, вже відомі фанатам шоу. Серед них: переможці тогорічного конкурсу Kalush Orchestra, гурт Go_A, співачка і переможниця шоу 2016 року Jamala, виконавці Тіна Кароль та Вірка Сердючка.

Оскільки Україна перемогла у 2022 році, Євробачення-2023 буде багатим саме на елементи української культури.

 

Теги: Велика Британія Євробачення Володимир Зеленський конкурс Україна співак

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